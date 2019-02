Podemos resta valor a las encuestas: «cada día se parecen más a los horóscopos»

0

Redacción 28/02/2019 13:35 h

Unidos Podemos ha restado una vez más valor a la caída que le vaticinan las encuestas y poco antes de conocer los datos de la encuesta del CIS, que se publica hoy, el diputado Rafa Mayoral ha afirmado en los pasillos del Congreso que los sondeos «cada día se parecen más a los horóscopos».

También la portavoz adjunta del grupo Ione Belarra ha recordado que antes de las elecciones del 20 de diciembre del 2015 les daban «por muertos» y consiguieron un «resultado histórico», y ha confiado en que el 28 de abril vuelvan a hacer historia.

Tanto Belarra como Mayoral son dos de los diputados de Unidos Podemos que volverán la próxima legislatura porque concurren en la lista ya elegida en primarias que presenta Pablo Iglesias al Congreso de los Diputados en las próximas generales, y en la que solo repiten una veintena de los actuales parlamentarios de la formación morada.

En eso ha insistido Belarra, muchos no repiten pero no porque calculen que vayan a sacar menos escaños, ya que se ven en condiciones de «ser la primera fuerza», informa Efe. Para la diputada de Podemos esta legislatura se puede definir por su «intensidad» después de haber vivido dos gobiernos y haber «echado a M. Rajoy» cuando «decían que no se podía».