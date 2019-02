Forcadell niega que dirigiera «ninguna estrategia» hacia la independencia

0

Redacción 26/02/2019 18:44 h

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha asegurado hoy ante el Tribunal Supremo que no participó ni dirigió «ninguna estrategia» para lograr la independencia de Cataluña, sino que se limitó a «cumplir» con su cargo en la cámara catalana. En repuesta al interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal, Forcadell se ha desvinculado de la hoja ruta independentista y también del programa electoral de JxSí, coalición que la encumbró a la presidencia del Parlament tras las elecciones del 27S de 2015.

«Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia a la independencia, me limité a cumplir con mi cargo como presidenta del Parlament. No hace falta ser jurista» para ello, ha añadido Forcadell, que lideró la ANC hasta mayo del 2015 y organizó las primeras movilizaciones independentistas multitudinarias.

Forcadell, que concurrió a las elecciones del 27S como independiente en la lista de JxSí, ha afirmado que no tuvo «nada que ver» con el programa electoral de la coalición, informa Efe. «Lo único que tenía claro en aquel momento es que el que ocuparía un cargo es Artur Mas, que se preveía como presidente» de la Generalitat, ha añadido.

Según la acusada, hasta una semana antes de que se celebrara el pleno del Parlament en que resultó elegida no supo que iba a ser presidenta de la cámara catalana, dado que se «barajaron otros nombres» antes que el suyo.

Forcadell ha admitido que no atendió los requerimientos del Tribunal Constitucional respecto a la creación de una comisión sobre el proceso constituyente porque suponía convertir a la Mesa del Parlament en un «órgano censor» y eso, ha dicho, «es una cosa que es imposible». Para Forcadell, «esto no lo puede hacer la Mesa de un parlamento, que debe favorecer el debate» pues lo contrario seria «permitir que la censura entre en un Parlament» y de eso modo «estaríamos socavando el sistema democrático».

Compra de urnas

Forcadell se ha desvinculado también de los preparativos del referéndum y ha dicho ignorar cómo se adquirieron las urnas del 1-O. «No lo sabe nadie, me gustaría saberlo», ha aseverado Forcadell, al ser preguntada por el origen y la financiación de las urnas que se utilizaron el 1-O, en la línea de lo afirmado por el resto de los encausados en el juicio por el procés.

Forcadell ha dicho también no saber nada del registro de catalanes en el exterior, del centro de prensa desde el que se informó del desarrollo del 1-O y de las cartas censales intervenidas en una nave industrial de la compañía Unipost: «no lo recuerdo, pero puede que lo leyera en la prensa», ha precisado.

Forcadell recurre al Tribunal de Estrasburgo su prisión provisional

La letrada de Forcadell, Olga Arderiu, ha anunciado hoy a las puertas del Tribunal Supremo que su equipo jurídico ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el auto del Tribunal Supremo y las resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional que mantienen a su representada en prisión provisional.

De este modo, Forcadell se convierte en la primera de los acusados por el proceso independentista del 2017 en acudir a la instancia con sede en Estrasburgo, si bien es conocida la intención del resto de acabar recurriendo al este tribunal de garantías, cosa que solo es posible una vez se ha agotado la vía judicial en España.