El debate: ¿está de acuerdo con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos?

La Voz de Galicia Redacción

24/02/2019 05:00 h

La exhumación de los restos de Francisco Franco de la tumba que ocupa en el Valle de los Caídos divide a los políticos y a la opinión pública. El PSOE se ha enfrentado a la familia del dictador y ha anunciado que llevará a cabo su plan por decreto, mientras que desde el PP opinan que es mejor no remover el pasado. Dos opiniones consultadas por La Voz analizan la situación.

La cultura democrática no puede enaltecer a un dictador La Voz de Galicia Emilio Silva

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y nieto del primer desaparecido de la dictadura identificado por el ADN, se pregunta si se imagina alguien «a una víctima del terrorismo obligada a pagar con sus impuestos un mausoleo dedicado a ensalzar al asesino de un ser querido». A su juicio, «la retirada de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, es un derecho de las víctimas de la dictadura, un deber para un Estado democrático y un imperativo moral para quienes creen en las libertades y respetan la diversidad de ideologías».

Pasar páxina La Voz de Galicia Pedro Puy

Pedro Puy, portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, recuerda que «o único morto soterrado no Valle de los Caídos que non faleceu na guerra é Franco». Es una ocasión, dice, para resolver el problema «como na Transición, pola vía do acordo. Non pola vía do “acordo do esquecemento”; senón pola vía do acordo de non usar o pasado contra os adversarios do presente».