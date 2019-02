Todos los menores huérfanos por violencia machista recibirán como mínimo 600 euros al mes

La diputada del PSOE portavoz de Igualdad Ángeles Álvarez, quien tuvo el empeño de sacar adelante la prestación no contributiva para todos los menores huérfanos

21/02/2019

El Parlamento, aunque con mucha lentitud, cumplió este jueves uno de los compromisos básicos que incluía el pacto de Estado contra la violencia machista, rubricado por partidos, instituciones y organizaciones sociales en diciembre del 2017. El Congreso aprobó por unanimidad una ley con la que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, ningún huérfano de la violencia de género o de cualquiera otra de las violencias contra la mujer -como puede ser una madre violada y asesinada- volverá a quedar desamparado por el Estado. Los grandes olvidados de la violencia machista, como han sido estos menores durante años, empezarán a serlo un poco menos.

Con la entrada en vigor de la nueva norma, todos los menores que se han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género o del resto de violencias contra la mujer cobrarán una prestación mínima de 600 euros al mes y los que ya recibían pensión, por haber cotizado su madre asesinada a la Seguridad Social, verán incrementada notablemente su cuantía.

Tendrán derecho a recibir estas asignaciones públicas por orfandad todos los niños, adolescentes o jóvenes que en el momento del asesinato de su madre sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo, que, además, podrán mantenerlas hasta los 25 años si la unidad familiar en la que conviven tiene unos ingresos mínimos o el beneficiario está aún estudiando.

No contributiva

La principal novedad de la ley, nacida de una proposición del PSOE y del empeño de su diputada Ángeles Álvarez, es que crea una prestación no contributiva que recibirán todos los huérfanos aunque su madre no hubiese cotizado nunca a la Seguridad Social o no estuviese dada de alta en el momento de su muerte, razones que habían dejado sin pensión al menos a la mitad de estos menores durante años, según el grupo proponente. Esta nueva prestación nace con una cuantía mínima de 600 euros al mes, que se elevará algo por encima de los 1.000 euros si los hijos menores que deja desamparados la mujer asesinada son dos o más.

Carácter retroactivo

A partir de ahora, no solo tendrán derecho a prestación todos los huérfanos de las violencias machistas, cotizase su madre o no, sino que la ley, además, prevé que podrán solicitar la asignación los niños y jóvenes que aún reúnen las condiciones para recibirla y que en el pasado vieron cómo el Estado se la denegaba por no cumplir los requisitos vigentes hasta esta reforma. Tiene pues carácter retroactivo.

La otra gran novedad es que los huérfanos que ya tenían pensión de la Seguridad Social la verán aumentada del 52 % de la base de cotización de la madre al 70 %, lo que les garantizará casi 700 euros de mínimo mensual y una pensión media de 800 euros.

Nadie tiene datos concretos de los beneficiados por esta reforma legal dado que solo se lleva registro desde el 2013. Desde entonces, son unos 238 menores.