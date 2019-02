¿Qué partido estatal llega mejor a la carrera electoral?

0

21/02/2019 12:45 h

La carrera hacia La Moncloa arrancó la pasada semana durante el pleno presupuestario, y todo apunta a que no habrá respiro hasta el próximo 28 de abril, día en el que los españoles acudan a las urnas. La táctica del PP y de Ciudadanos parece muy clara. Arrinconar a Sánchez recordando una y otra vez sus coqueteos con el independentismo al frente del Gobierno, que precisamente es el sambenito del que trata de despojarse el líder socialista. Pedro Sánchez, a su vez, saca a colación sin tregua la foto de Casado, Abascal y Rivera de hace dos domingos en Colón.

Cuando aún restan dos meses para las elecciones del 28 de abril, el debate se centra ya no en las propuestas, sino en los posibles pactos tras esos comicios para formar una mayoría. Albert Rivera insiste en que su promesa de no repetir el acuerdo con Pedro Sánchez es firme. Por la derecha, el PP no descarta el pacto con Vox.