Unos jóvenes de izquierda radical increpan a Errejón: «Los obreros votan a Vox por algo»

La Voz de Galicia M. Ruiz

Redacción 21/02/2019 10:18 h

Íñigo Errejón vivió ayer un tenso momento a la salida de un acto en el Espacio Asociativo UVA situado en el barrio madrileño de Hortaleza al que se había acrecado para mostrar su apoyo contra el anuncio de la Consejería de Vivienda de desalojar un inmueble en la zona.

El candidato de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas se encontró con un grupo de jóvenes pertenecientes al Frente Obrero que lo increparon y acusaron a Podemos de «haber ganado sillones en el Congreso para después haber dejado a los trabajadores tirados en la calle».

«Más allá de poner un carril bici, la vida de los trabajadores no ha cambiado absolutamente nada», le dice un joven a Errejón. «Os limitáis a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no habéis ido a la raíz y habéis dejado a todos los trabajadores tirados. Y es que la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra», le espeta sobre la forma de hacer política de la formación morada.

«Es que los obreros votan a Vox por algo» concluye tal y como se puede ver y escuchar en un vídeo que se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales.

“Se abren carriles bici pero la vida de los trabajadores no ha cambiado nada”. Un joven de izquierda radical abronca a Errejón por considerar que Podemos y sus políticas son un fraudepic.twitter.com/95dLLk8ywZ — Diego de la Cruz (@diegodelacruz) February 21, 2019

«Os habéis dedicado a vender humor. Vosotros lucháis de una forma oportunista», le dice el mismo joven de izquierda radical a Íñigo Errejón.

Otro joven de izquierda radical recuerda al candidato de Más Madrid los problemas que tienen los jóvenes del barrio.

Errejón, al que casi no dejan a hablar y que estaba acompañado por un grupo de colaboradores, les recuerda que no es igual quien haga las leyes. «Estoy convencido de que en algún momento has estado a puntito de comerte un multón por la ley mordaza, eso significa que no igual quien haga las leyes», les dice.