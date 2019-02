Sánchez trabaja listas con «mucha renovación» para rodearse de afines

0

La Voz de Galicia ramón gorriarán

madrid / colpisa 19/02/2019 05:00 h

«¡Nunca ha habido un acuerdo con los independentistas!». «nosotros no pactamos con ellos». Son afirmaciones lanzadas anoche en una entrevista en TVE por el presidente Pedro Sánchez, quien claramente quiso desmarcarse de ERC y PDECat para contrarrestar las acusaciones de que con sus acciones pone en peligro la unidad de España. Además de afirmar que su Gobierno ha hecho «más por la justicia social que en 7 años», defendió la aprobación de 25 decretos-leyes, y aseguró que si no sacaron adelante leyes como la de la eutanasia, la ley mordaza y la derogación de la reforma laboral es porque «la Mesa del Congreso obstruyó ese debate». A la cuestión de por qué no convocó antes elecciones, respondió que «porque hemos gobernado». Explicó que le parece «peligroso» que le llamen «presidente okupa, ilegítimo».... «porque eso empobrece las instituciones».

Sobre posibles pactos, afirmó que no comprende cómo hablan de cordón sanitario, en alusión a Ciudadanos, que ayer mismo dejó claro que no pactará con é ni con el PSOE después de las elecciones del 28 A. «Tienen una visión excluyente del sistema», dijo y se justificó: «Porque yo represento a millones de españoles».

Horas antes, Pedro Sánchez había acudido a la reunión de la comisión ejecutiva federal del PSOE a ordenar una profunda renovación de las listas para las elecciones generales, pero también para las europeas, las dos que más dependen de los designios de la dirección del partido. El líder socialista quiere grupos parlamentarios afines y no, como ahora, con una mayoría de parlamentarios críticos o heredados de Alfredo Pérez Rubalcaba o José Luis Rodríguez Zapatero. Dicho y hecho. El ministro y secretario de organización, José Luis Ábalos, anunció tras la reunión que habrá «mucha renovación» de caras.

Los sanchistas en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo son minoría, y el presidente del Gobierno quiere acabar con esa anomalía. El grupo de la Cámara de Estrasburgo fue diseñado por Rubalcaba y Elena Valenciano, que tiene todas las papeletas para perder su escaño europeo. Los grupos en las Cámaras Alta y Baja también fueron confeccionados antes de la grave crisis que provocó la renuncia de Sánchez a la secretaría general y también tienen una mayoría de diputados y senadores que en la fratricida batalla socialista del 2016 y el 2017 se enfrentaron a Sánchez. Tras el próximo 28 de abril, ya sea como presidente del Gobierno o como líder de la oposición, quiere contar con un ejército de fieles.

Listas afines

Y quiénes más leales que los ministros. Ábalos, que además de ser el número tres del partido preside la comisión de listas, subrayó que esa cercanía al presidente del Gobierno es «un buen aval» para ser candidato en las legislativas de abril. Sánchez quiere que al menos una docena de los 16 integrantes de su Gabinete sean parlamentarios. Ahora ninguno lo es, ni siquiera él porque renunció al acta en octubre del 2016 tras su derrota en el pulso por la investidura de Rajoy. En el PSOE apuntan que solo Pedro Duque, Nadia Calviño y, quizá, Margarita Robles y Teresa Ribera no se plantean proseguir su carrera en los despachos políticos. La vicepresidenta Carmen Calvo, según fuentes socialistas, encabezará la lista por Córdoba; Isabel Celaá, la de álava; el propio Ábalos será el número uno por Sevilla; Magdalena Valerio, por Guadalajara; Dolores Delgado y Fernando Grande-Marlaska estarán en la lista de Madrid; Meritxell Batet liderará la de Barcelona; y María Jesús Montero, la de Sevilla. Hay más confusión con las candidaturas de Reyes Montero, José Guirao, Luis Planas y María Luisa Carcedo. Algunos no esconden su intención de ser diputado. Marlaska dijo que quiere «ayudar» en la próxima legislatura dentro «del proyecto ilusionante de Sánchez», mientras que Delgado señalaba que estaba «a disposición» del presidente del Gobierno porque llegó a la política «de su mano».

El titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, es el candidato de Sánchez para encabezar la candidatura al Parlamento Europeo, pero se resiste a tomar una decisión.

Ábalos explicó que, sobre el papel, Sánchez tendrá que someterse a primarias para ser el candidato del PSOE a la Moncloa, pero será una formalidad porque los estatutos del partido establecen que cuando el presidente del Gobierno es candidato se celebrarán las elecciones internas si así lo pide 50 % del comité federal del partido o el 30 % de la militancia. Una situación muy improbable que se dé porque la contestación interna a Sánchez ahora es nula o muda. «Nadie se plantea ninguna alternativa», reconoció Ábalos, pero si se presenta algún aspirante el plazo para presentarse vence el próximo lunes. Todo el proceso de las listas debe estar concluido para el 17 de marzo.