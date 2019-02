Rajoy comparecerá como testigo el próximo martes 26 en el juicio por el desafío secesionista

El exconsejero de Presidencia dice que nunca se le paso por la cabeza que los Mossos desobedecieran las decisiones judiciales

La primera jornada de esta semana del juicio por el desafío secesionista en el Tribunal Supremo comenzó este martes con la declaración del exconsejero de Presidencia Jordi Turull, que ha asegurado que «no se gastó ni un euro en el referendo» del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Turull, que se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel por un delito de rebelión agravado con malversación.

Como hiciera la semana pasada el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, Turull ha negado que se empleasen fondos públicos para gastos de organización del 1-O, una vez que el Tribunal Constitucional anuló las partidas presupuestarias que estaban destinadas al referendo. «Cuando llega sentencia del Constitucional el 5 de julio yo no era conseller. Yo lo que se es que a partir del 14 de julio, cuando yo entro -pero por lo que me informado también antes- no se gastó ni un euro en el referendo», ha señalado.

