¿Con quién cree que no debería pactar Pedro Sánchez si gana las elecciones?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

19/02/2019 10:52 h

Ciudadanos dejó claro ayer mismo que no pactará con el PSOE después de las elecciones del 28A, un portavoz al que se refirió Pedro Sánchez en la entrevista que anoche protagonizó en TVE. El líder socialista afirmó que no comprende cómo hablan de cordón sanitario: «Tienen una visión excluyente del sistema». Sánchez rehusó especular sobre pactos poselectorales tras las generales, si bien no cierra la puerta a ninguna de las posibilidades que se puedan plantear tras contar los votos el 28 de abril.