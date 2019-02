Casado: «Pondremos a los separatistas en su sitio y pararemos el golpe»

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 18/02/2019 13:54 h

El anuncio de Pedro Sánchez de la convocatoria de elecciones para el 28 de abril ha activado la maquinaria electoral de todos los partidos. El PP convocó para este lunes la Junta Directiva Nacional para dibujar la estrategia con la que tratarán de reconquistar Moncloa con la llegada de la primavera. El presidente, Pablo Casado, no mostró ninguna duda en su discurso de este mediodía en Génova: «¡Vamos a ganar las elecciones!», garantizó ante un auditorio que rompió en aplausos.

Casado analizó que en este adelanto electoral anunciado por Sánchez ha tenido mucho que la oposición «leal y responsable» que ha ejercido en los siete meses que lleva al frente del partido. «El PP ha derribado al Gobierno», presumió un Casado que trató de capitalizar para su siglas la concentración de hace dos domingos en la Plaza de Colón. Según él, los populares denunciaron las negociaciones de Sánchez con los independentistas con el famoso relator, y que «cuando quisieron echarse atrás, ya estaban entre la espada y la pared», comentó. «Al Gobierno le asustó la reacción popular liderada por el PP, no le quedó más remedio que convocar elecciones».

Casado vaticinó que en estas elecciones «se trata sobre todo de España», y que si su partido «logra formar Gobierno, que es lo que vamos a hacer, pondremos a los separatistas en su sitio y pararemos una vez más el golpe», dijo el dirigente popular, que prometió desempolvar el 155 con la duración y extensión competencial que otros partidos en el 2017 no quisieron que tuviera».

Al igual que había comentado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a su llegada a la sede nacional del partido, Casado denunció el coste que supondrá a las arcas públicas el hecho de no haberlas hecho coincidir con las del 26 de mayo en el superdomingo, la opción preferida por los populares. «Está gastando el dinero que tiene y que no tiene. Han usado los medios del Estado de una manera escandalosa, no me refiero solo al Falcon, o al CIS, o a RTVE o a los mítines que da en la Moncloa», dijo, equiparando el despilfarro de dinero público para los intereses socialistas «como si fuera la piñata que hay que vaciar antes de que lo manden a casa».