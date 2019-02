El prior de Valle de los Caídos: «No se llevarán a Franco. El templo es inviolable»

Un Consejo de Ministros pensando en las elecciones del 28A

Uno de los primeros anuncios que hizo Pedro Sánchez a los pocos días de su llegada al Gobierno fue su voluntad de proceder a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Sin embargo, han pasado casi nueve meses desde su ascenso al poder y los huesos del dictador continúan sin moverse debido a varios imprevistos y obstáculos legales con los que Moncloa no contó en un primer momento. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, compareció ayer a la conclusión del Consejo de Ministros ordinario para anunciar «la culminación» de este farragoso proceso legal iniciado el pasado agosto. No obstante, fuentes de la Moncloa admiten que todavía no pueden cantar victoria. El caso es que el Ejecutivo ha concedido un plazo de 15 días a la familia del dictador para que se decida por el nuevo lugar que ha elegido para el enterramiento, descartando la cripta en la catedral de la Almudena por temor a que el centro de Madrid se convierta en un lugar de peregrinación de nostálgicos del régimen.

Seguir leyendo