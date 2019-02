Consuelo Ordóñez pide a Pablo Casado que «no utilice a las víctimas del terrorismo para hacer campaña»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 15/02/2019 11:10 h

Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, el concejal del PP asesinado por ETA en 1995, ha pedido a Pablo Casado, en una declaraciones a El País, que «no utilice a las víctimas del terrorismo para hacer campaña» al «mezclar cosas que no tienen nada que ver». Responde así a las palabras del líder de los populares en las que comparó el diálogo de Pedro Sánchez con el independentismo con el que tuvo en su día el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero con ETA.

«Ese síndrome de la T-4 que me recuerda demasiado a lo que hemos vivido estas semanas. Cuando fue el atentado, rápidamente salió el Gobierno a decir que se rompía la negociación y a los dos días, Eguiguren siguió negociando. Ahora los ministros han vuelto a decir que dan un portazo a los independentistas, pero ya no cuela», señaló ayer en Lugo Pablo Casado.

Consuelo Ordóñez es presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) se ha mostrado indignada por esas declaraciones ya que rechaza totalmente las comparaciones entre la negociación con ETA y el diálogo con los independentistas. «Tienen muchísimos temas para hacer política. Que deje de utilizar a las víctimas del terrorismo para hacer campaña. Que no nos manosee ni nos manipule», dice a El País.

Las declaraciones de Pablo Casado han dolido a Consuelo Ordóñez. «No tiene nada que ver una cosa con la otra. No me gusta nada la situación que hay en Cataluña, me parece muy grave, pero no es terrorismo. Lo que más daño hace a las víctimas es ese tipo de banalización. Es una forma de frivolizar», explica.

«Zapatero no nos traicionó ni nos engañó. Pidió el aval del Congreso para negociar con ETA y se lo dieron. Toda la vida se ha negociado con ETA. En este tema deberían estar todos muy calladitos», subraya sobre la negociación que en su día tuvo este ejecutivo socialista con la banda terrorista.