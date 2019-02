Irene Lozano compara la consulta del 1-O con una violación

0

14/02/2019 13:55 h

«El sexo no está prohibido, igual que votar no está prohibido, pero no lo puedes hacer a la fuerza. Si no, sería una violación. Es lo mismo con la democracia». Con estas palabras, Irene Lozano, la secretaria de Estado de la España Global y autora de la biografía de Pedro Sánchez, trataba de explicar en un medio británico el juicio del procés. Su metáfora, que según Lozano usaba con frecuencia para explicar lo que ocurre con Cataluña, dejó descolocado al periodista de Sky News. «¿Está comparando un referendo con una violación?», le preguntó Dominic Waghorn a la socialista. Aunque Lozano lo negó y dijo que igual se había explicado mal, volvió a insistir en la misma idea: « Lo que digo es que cualquier acto que tu hagas es distinto si lo haces porque tienes permiso o si no tienes permiso. El sexo está bien pero si no tienes permiso, entonces se convierte en una violación. Eso es lo que he dicho. Votar está bien pero si no tienes permiso, se convierte en un delito criminal en España».

-Irene Lozano, Secretaria de Estado: "El sexo, como votar, no está prohibido. Pero si lo haces sin permiso, es violación".



-Dominic Waghorn: "¿Estás comparando un referéndum con una violación?"



-Irene Lozano: "No".



-Dominic Waghorn: "Eso has dicho". pic.twitter.com/2xpwSSv3sr — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) February 14, 2019

Ante la pregunta de si cree que los políticos independentistas que están siendo juzgados deberían pasar 25 años de prisión, Irene Lozano ha evitado explicar su opinión. «No voy a decir mi opinión porque eso no importa en absoluto. Soy un alto cargo del Gobierno y podría entenderse mal. Quiero decir, mi opinión verdaderamente no importa», ha concluido la exdiputada de UPyD.

La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, ha a exigido la dimisión de Lozano y ha ha afeado al Gobierno que «permita que una persona que lidera la España Global y la farsa del This is the real Spain compare el referéndum con violar a las mujeres». «Que reflexionen, recuperen el carácter supuestamente progresista, hagan dimitir de una vez a esa persona, no solo por las noticias falsas, sino por este insulto hacia todas las mujeres que profirió», ha exigido Artadi.