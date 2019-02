El cantante Peter Gabriel cede los derechos de «In Your Eyes» a una campaña de la ANC

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 14/02/2019 12:33 h

El cantante y exvocalista de Genesis Peter Gabriel ha cedido a la ANC los derechos de la canción In Your Eyes para una campaña de internacionalización del proceso soberanista y del juicio al referéndum del 1 de octubre de 2017, y la entidad la ha adaptado con las voces de Lluís Llach, Gemma Humet, Mario Muñoz y Joan Baez, considerada un símbolo de la canción protesta norteamericana. Lo ha anunciado en rueda de prensa este jueves la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, quien ha enmarcado la adaptación de la canción en la campaña #Makeamove, con la que pretende explicar la causa del 1-O al mundo, informa Europa Press.

El tema versionado -en catalán, castellano e inglés- ha servido para la confección de un videoclip en el que se equiparan las protestas de las sufragistas, el colectivo homosexual de Estados Unidos, el movimiento pacifista de Mahatma Ghandi y la caída del Muro de Berlín con el independentismo: «Nuestra causa es merecedora del mismo apoyo que tuvieron esas luchas colectivas», ha afirmado Paluzie.

«Este juicio, que no debería existir, lo cogemos como una herramienta de denuncia y una oportunidad de ofensiva, de seguir nuestra lucha pacífica y democrática», ha asegurado, y ha dado su apoyo al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, quien declara hoy en el Tribunal Supremo.

El vídeo con la pieza del artista británico forma parte de la segunda fase de la campaña con la que la ANC quiere dar a conocer la situación de Catalunya en el extranjero, que se acompañará de la colocación de carteles contra el juicio al 1-O en Londres, Berlín, París, Roma, Bruselas y Ginebra. La campaña internacional tiene un coste de 100.000 euros que la ANC espera sufragar en buena parte con donaciones de la ciudadanía, de las que ha recaudado 25.000 euros hasta la fecha.

La ANC celebra el no de ERC y PDeCAT a los Presupuestos y les pide que actúen como una «minoría de bloqueo»

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha celebrado que ERC y el PDeCAT apoyaran la enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y contribuyeran a tumbar las cuentas del Gobierno, y ha pedido a ambas formaciones que actúen como «minoría de bloqueo», informa Efe. En rueda de prensa, ha criticado que, pese a las reclamaciones del soberanismo para apoyar los PGE, «no ha habido nada, ningún cambio: las peticiones de prisión y la acusación de la Abogacía del Estado sigue siendo sedición» en la causa del referéndum del 1 de octubre del 2017.

«No se entendería estar negociando unos Presupuestos como si no hubiera pasado nada, con presos políticos y acusaciones de rebelión y sedición y ningún avance en el derecho de autodeterminación», ha asegurado. En caso de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie un adelanto electoral, ha pedido que «lo que pase no sea incoherente con la estrategia que hay que seguir» desde el independentismo. «Nos lo tenemos que ganar nosotros y no podemos esperar nada del Estado español. Por tanto, estas elecciones se tienen que jugar en esta clave», ha reclamado.