La entrevista viral que desarmó a Quim Torra

La Voz de Galicia C. C.

13/02/2019 20:22 h

Carlos Alsina llevaba menos de tres minutos de entrevista a Quim Torra, el presidente de la Generalitat, cuando quedó claro que la tensión iba a ser la tónica constante del encuentro.

Torra, en Madrid tras acudir a la primera sesión del juicio del procés, concedía su primera entrevista a una emisora de radio nacional pero alguno de los mantras del nacionalismo quedaban en entredicho tras las repreguntas.

Fue el caso del porcentaje de catalanes a favor de la independencia.

Torra: Yo estoy deseando que Pedro Sánchez quiera abordar, que cualquier presidente quiera abordar cuál es la reivindicación de la mayoría del pueblo de Cataluña, ese gran consenso que hay, ese 80% de los catalanes que quieren resolver pacíficamente el derecho al ejercicio de la autodeterminación.

Alsina: ¿De dónde saca ese 80? ¿De la encuesta del diario Ara?

Torra: Ese dato nos lo da la encuesta del diario Ara y muchas otras encuestas.

Alsina: «¿Cuál era la pregunta que se hacía a los encuestados en la encuesta del diario Ara?»

Torra: Lo importante...si me permite...es darse, darnos cuenta un poco... yo creo que....en Cataluña, que nos cuesta alcanzar esos consenso....que no son fáciles....somos un pueblo muy plural...

El presentador de Más de uno interrumpió para intentar que el presidente de la Generalitat contestase a la pregunta exacta pero Torra tardaría aún varios minutos en volver al tema. Antes salieron en la conversación el franquismo, el exilio o la postura del PSOE en 1974, cuando «defendía el derecho a la autodeterminación de los pueblos de España».

El presentador de Onda Cero recordó entonces que el diario independentista Ara preguntó en su encuesta por un referéndum acordado.

Alsina: ¿Usted está a favor de un referéndum acordado previa reforma de la Constitución y previa consulta a todo el pueblo español sobre la reforma de esa constitución?

Torra: Yo estoy a favor de lo que el parlamento de Cataluña decida. (…) No puede pretender que deje de ser quién soy. Yo quiero la independencia de Cataluña. Y por lo tanto voy a ir con esa propuesta.

Alsina: Pero la mitad de los ciudadanos para los que usted gobierna en Cataluña no la quieren.

Torra: hummm....Votemos, para saber cuál ese porcentaje.

Alsina: No hay que ir a las encuestas: hubo elecciones en Cataluña hace unos meses.

Torra: No, hagamos un referéndum como hicieron los escoceses.

En este momento los diálogos ya eran trending topic en España. En redes sociales la entrevista recibía aplausos y hasta sus detractores confesaban estar sintiendo algo de «pena» por Torra.

Alsina hacía entonces las cuentas de la independencia en las pasadas elecciones autonómicas.

Alsina: A favor de la independencia: el 47,5%. A favor de la autodeterminación (sumando a los comunes): el 55%. En contra de la autodeterminación y de la independencia, por supuesto, el 45% de los catalanes (los votantes del PSC, del PP y de Ciudadanos). ¿Usted habla en nombre del 55% de los catalanes?

Torra: ¿Y en nombre de quién habla Pedro Sánchez? ¿O Rajoy? (…) Sentémonos, hablemos...

Alsina: Ustedes lo quieren es resolverlo de forma que la sociedad española acepte la autodeterminación de Cataluña.

Torra: ¿Pero no le parece normal?

Alsina: ¿Pero cómo me va a parecer normal?¿Cree que los españoles no tenemos derecho a decidir sobre dónde empieza y termina España?

Torra: ¿Votaron los ingleses en el referéndum de Escocia?

Alsina: Es que Escocia no es Cataluña, el ordenamiento jurídico es diferente.

El presidente de la Generalitat asegura entonces que él cree en un estado plurinacional donde las naciones tienen unos derechos. Derechos que el presentador de Onda Cero cincunscribe al autogobierno recogido en la Constitución.

Torra: Antepongo la democracia a cualquier ley, es el siglo XXI, ¿cómo se va gobernar contra los pueblos de España?

Alsina: Pues reforme la Constitución...

Torra: No tengo mayoría

Alsina: Pues consiga usted esa mayoría.

Torra: No la voy a conseguir...pero la democracia va primero ¿no?

Fue entonces el momento de hablar del juicio histórico, el del procés, y de la foto más comentada hasta el momento. El saludo de Torra a los encausados donde la mayoría se gira para devolver el gesto menos Junqueras, al que se ve serio y mirando al frente. Torra ha explicado entre sonrisas que no entiende el revuelo cuando «media hora después» se abrazaron. «Quizás en ese momento no se dio cuenta», aseguró antes de insistir en calificar el juicio como una «causa general contra el independentismo».

Alsina: Si votar fuese delito, usted tendría que estar procesado... si ser independentista fuese delito estaría usted procesado ¿Está usted procesado señor Torra?.

Torra: No, yo no estoy procesado.

El presidente de la Generalitat ha calificado el juicio de «película», y ha asegurado que lo que se está viendo «es increíble».

Alsina: Todo ha sido bastante increíble en estos 15 meses ¿no? es increíble que un gobierno autonómico intente por su cuenta tumbar la Constitución y pretenda que no pase nada.

Torra: Es que por una decisión política hay líderes en prisión durante un año y medio...por defender una idea. ¿Qué hizo Jordi Cuixart? Defender una idea. Por eso está en prisión.

Alsina: Usted defiende la misma idea y no está procesado.

Torra: Ya, por eso me quejo. Todos vimos que no hubo violencia... Cuixart está encausado por decir `No pasarán´.

Alsina: Si estuviera encausado por libertad de expresión estaría usted también encausado.

Torra ha insistido en que esperan que la sentencia sea absolutoria pero Carlos Alsina ha plantado otro escenario. El de una sentencia condenatoria donde los abogados recurriesen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Alsina: ¿De ese tribunal sí se fía no?

Torra: Sí me fío, por supuesto.

Alsina: Ahí usted ya tiene tiene experiencia...

Torra: Eh... ¿Por qué?

Alsina: Porque ya recurrió la sentencia del Consittucional sobre el Estatut pero le rechazaron el recurso.

Torra: Sí, sí nos rechazaron, pero en ese caso también creímos que se habían vulnerado nuestros derechos, que esa sentencia del Constitucional nos había afectado.

Alsina: ¿Y que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Torra: Pues no me lo aceptó...

Alsina: Entonces era todo correcto lo que había hecho el Constitucional...

Torra: Bueno, lo intentamos y seguiremos intentándolo todo.

