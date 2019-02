Los directores del documental «Dos Cataluñas» devuelven un premio entregado por Puigdemont en Berlín

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 13/02/2019 17:18 h

Los directores del documental «Dos Cataluñas» difundido en Netflix devolvieron un premio de la fundación alemana «Cinema for Peace» entregado por el expresidente catalán Carles Puigdemont denunciando haber sido instrumentalizados. «Hemos devuelto el premio», explicó desde Berlín en conversación telefónica con la AFP Álvaro Longoria, director del documental junto a Gerardo Olivares. «Eso se convirtió en un mitin político del que no queríamos formar parte», afirmó Longoria que recogió solo el premio puesto que su compañero de dirección prefirió no asistir cuando supo de la presencia de Puigdemont.

El cineasta cordobés Gerardo Olivares manifestó que «nosotros desconocíamos los detalles de la entrega, estábamos allí como nominados, y en ningún momento se nos comunicó la existencia de un discurso político antes del premio», informa Efe. Según ha especificado, «Dos Cataluñas» es «un dibujo neutral sobre la situación en Cataluña y en el que se da voz a todas las opiniones».

«Nuestro trabajo es respetar la objetividad y no queremos ser piezas de manipulación informativa, sino denunciarla», ha manifestado el director de cine, cuyo documental, estrenado por la plataforma Netflix en septiembre del 2018, se basa en entrevistas a políticos y periodistas sobre el conflicto catalán.