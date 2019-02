El independentismo convoca una manifestación el 16 de marzo en Madrid y una huelga general en Cataluña el 21

0

Redacción 07/02/2019 11:48 h

Entidades y partidos soberanistas han anunciado este jueves una «gran manifestación» el sábado 16 de marzo a las 18 horas en Madrid para protestar contra el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, ya que consideran que es un ataque a los derechos civiles y políticos de los dirigentes independentistas encausados. En una rueda de prensa conjunta celebrada en el Palau Robert de Barcelona, han anunciado también otras manifestaciones: el martes 12 de febrero por la tarde en las cuatro capitales de provincia catalanas y Tortosa (Tarragona), y el sábado 16 de febrero en la Gran Vía de Barcelona.

Entre los asistentes al acto, ha destacado el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens; Sergi Sabrià y Marta Vilalta (ERC); Míriam Nogueras (PDeCAT); Toni Morral (Crida); Gemma Geis (JxCat); Carles Riera (CUP); Assumpció Laïlla (Demòcrates) y Joan Josep Nuet (CatComú).

También los expresidentes del Parlament Joan Rigol y Núria de Gispert; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; Meritxell Lluís (Associació Catalana pels Drets Civils); la periodista Pilar Rahola y el productor Josep Maria Mainat, entre otros.

Más allá de las manifestaciones, también han pedido que el 12 de febrero los trabajadores se concentren a las 12 horas y durante 10 minutos frente a los centros de trabajo, y que el jueves 21 de febrero se sumen a la huelga general convocada por el sindicato Intersindicial-CSC.

El mensaje en todas las protestas será que «organizar un referéndum no es delito, que votar no es un delito, que decidir no es un delito y que movilizarse no es un delito», por lo que se acusará al Supremo de estar protagonizando un juicio político sin garantías, informa Europa Press. «Por esto hacemos un emplazamiento a salir a las calles. Por esto llamamos a la movilización. Por los derechos civiles, políticos y sociales. Por la autodeterminación. Por el derecho a decidirlo todo», ha concluido Estel Solé.

UGT y CCOO no se suman a la huelga general

Los dos principales sindicatos de Cataluña, UGT y CC.OO. no se han sumado al paro general del día 21 y, preguntados por ello, Fernández ha dicho que respetan la libertad sindical, pero también apelan «a todos los trabajadores y trabajadoras» de Cataluña a secundar la movilización ese día. Fernández, exdiputado de la CUP en el Parlament, ha dicho que durante el conjunto de movilizaciones esperan contar con la complicidad de personas de otros puntos de España porqué el proceso judicial del Supremo «es un juicio contra el pueblo catalán y contra todos los pueblos del Estado español».