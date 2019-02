Rivera se plantea el 26M como un plebiscito a Sánchez

0

La Voz de Galicia m. e. a.

madrid / colpisa 02/02/2019 05:00 h

Ciudadanos engrasa ya su maquinaria para la contienda electoral del 26 de mayo, una cita que encara como «un plebiscito» al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a sus políticas. La formación liberal ha marcado en rojo en el calendario esa triple cita con las urnas -europeas, autonómicas y municipales- que ve como la «primera oportunidad» para echar al líder socialista de la Moncloa y para decirle no, como ya ha ocurrido en Andalucía, donde un pacto entre el PP, Ciudadanos y Vox ha puesto fin a 36 años de Gobierno del PSOE. «Los españoles deberán votar sí o no a Pedro Sánchez, sí o no a España», remarcó Albert Rivera.

Durante su intervención ante el consejo general del partido, el máximo órgano de dirección del partido, Rivera siguió con la estrategia de diferenciar entre el socialismo y sanchismo para desgastar la imagen del presidente del Gobierno sin cargar las tintas en las siglas. «Es un obstáculo -insistió- para el consenso, para la moderación; es socio de los que quieren liquidar España y hay que echarlo en las urnas».

Para el líder del partido naranja, la «alianza» de Sánchez con los independentistas y los populistas está condicionando la política nacional con decisiones, a su juicio, «equivocadas y peligrosas» para la convivencia, puso los ejemplos del conflicto del sector del taxi o en la crisis de Venezuela. Ante los cuadros autonómicos y municipales de Ciudadanos, Rivera marcó el rumbo a seguir y reivindicó a la formación como la única alternativa «moderada» al PSOE ante la deriva «guerracivilista» del PP. «En mayo, ¿Ciudadanos o Sánchez? Ese es el dilema», aseveró. Ante ese reto, pidió a los suyos que se «dejen la piel» y vaticinó que, a partir del 26 de mayo, el partido va a tener alcaldes y presidentes siguiendo la estela de Andalucía, donde obtuvieron más del doble de escaños que los cosechados en el 2015 y entraron, por primera vez, a formar parte de un Ejecutivo.

Pistoletazo a las primarias

El consejo general de Ciudadanos aprobó el reglamento para las primarias a las autonómicas, municipales y europeas. Estas últimas se celebrarán la próxima semana y su candidato -con toda seguridad Luis Garicano- se conocerá el día 8. La elección de los aspirantes a las autonómicas y a las alcaldías de Madrid, Zaragoza, Valencia y Murcia, sin embargo, se retrasará. El resto de los candidatos municipales los decidirá el partido, según marcan sus estatutos, que solo exigen la celebración de primarias en circunscripciones con al menos 400 afiliados.