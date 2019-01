Iglesias solo negociará con Errejón una vez que Podemos forme su lista

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

MAdrid / La Voz 31/01/2019 05:00 h

En medio de la crisis más profunda en sus cinco años de existencia, Podemos busca una salida al laberinto político en el que se encuentra inmersa que no pase por un cisma. Pero nadie se mueve de sus posiciones. Las apelaciones a la búsqueda del consenso se repitieron ayer entre la gran mayoría de dirigentes que asistieron al consejo ciudadano estatal convocado por el secretario general, Pablo Iglesias, ante la decisión del ex número dos del partido Íñigo Errejón de presentarse a las autonómicas en la Comunidad de Madrid bajo el paraguas de la plataforma Más Madrid, y en una candidatura sin las siglas de Podemos. Casi todos los líderes territoriales que intervinieron defendieron que se negocie con Errejón para evitar una división que sería muy dañina para el partido.

Iglesias abronca a Errejón

Esas apelaciones al diálogo no impidieron, sin embargo, que se escucharan fuertes críticas a Errejón por la forma en la que planteó su proyecto, a espaldas de la dirección. El propio Pablo Iglesias, que intervino por vía telefónica al encontrarse de baja por paternidad, reprochó a su ex número dos el no haber respetado los mecanismos establecidos en el partido. Aunque admitió que el tándem Carmena-Errejón puede ser el mejor para disputar las elecciones locales y autonómicas, aseguró que ese debate debería haberse planteado en los órganos internos. Y dio por hecho que, en caso de haberlo hecho y de que sus propuestas hubieran salido derrotadas, los errejonistas no habrían aceptado. Se preguntó por ello, para qué sirven los debates del consejo ciudadano si luego hay compañeros que no respetan las decisiones colegiadas.

La solución a la crisis se antoja difícil, porque Errejón mantiene su intención de encabezar su propia candidatura, invitando a Podemos a sumarse a ella como una fuerza más, mientras que Iglesias y los suyos apuestan también por la unidad, pero en sentido contrario, tratando de que Más Madrid se integre en una candidatura transversal.

La portavoz en el Congreso, Irene Montero, explicó la hoja de ruta de Iglesias. Su propuesta es abrir un proceso para construir en Madrid una candidatura unitaria de Unidos Podemos con IU y otras fuerzas. Y, una vez formada, negociar con «el partido» de Errejón, en referencia a Más Madrid, para poder confluir.

Por parte de los errejonistas, sin embargo, se mantiene la apuesta de presentarse con la marca Más Madrid y que Podemos se integre en ella renunciando a sus siglas para sumar así el máximo de fuerzas. «En mayo, Más Madrid o más Gürtel», dijo Jorge Moruno, uno los principales colaboradores de Errejón, tratando de presionar a Iglesias para que acepte su fórmula.