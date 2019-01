Y después de Junqueras, Torra se enfrenta a Puigdemont

0

La Voz de Galicia T. N.

Redacción 30/01/2019 12:28 h

No es nada nuevo, pero ya nadie disimula nada, aunque los matices en sus declaraciones contradigan sus palabras más grandilocuentes. En las vísperas del comienzo de la vista oral del juicio por el desafío secesionista, sus protagonistas están más divididos que nunca y no dejan de lanzarse puyas. A la de Junqueras a Puigdemont por su huida de la Justicia se sumó ayer la del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, quien respondió al fugado que le parece muy bien que lo lleve ante el Constitucional, ese tribunal en el que el expresidente de la Generalitat dijo que no cree, pero que él se limitó a atender el mandato de la Mesa de la Cámara. Que, dicho sea de paso, está dominada por los independentistas. «Es una decisión que respeto, pero lo que haremos y lo que hemos hecho siempre es respetar los acuerdos del Parlament y de la Mesa», dijo Torrent, la gran referencia pública de ERC, ahora que Junqueras está en prisión.

Toda una andanada a Puigdemont, que se ha convertido con el paso de los meses en el principal factor de división de los secesionistas. Y este miércoles ha añadido una muesca más, justo cuando se cumple un año de la decisión de Torrent de no convocar el pleno del Parlamento catalán en el que los próximos a Puigdemont pretendían imponer su investidura a distancia, desobedeciendo al Constitucional, lo que habría puesto al presidente del Parlamento a los pies de los tribunales. En un vídeo publicado en las redes sociales, los parlamentarios de Junts per Catalunya hacen un llamamiento a sus compañeros de ERC y de la CUP para restituir a Puigdemont como «presidente legítimo» de Cataluña. «Todo lo que ha pasado este año ha evidenciado que la decisión correcta era y es investir al presidente Puigdemont», argumentan uno a uno todos los parlamentarios de Junts, para reafirmarse, en palabras de Josep Costa, vicepresidente primero de la Cámara, en que el «compromiso de restituir al presidente Puigdemont continúa vigente».

Y por si la jaula de grillos en la que se ha convertido el secesionismo no fuera suficientemente ruidoso, la CUP ha registrado este miércoles una moción en el Parlamento catalán para forzar una votación en favor del ejercicio unilateral de la autodeterminación.