Iglesias rebaja la tensión con Errejón pero alerta contra la «izquierda amable»

El líder de Podemos recurrirá a las bases para que decidan si debe haber lista alternativa

El laberinto político de Podemos se complica cada día. Ante la trascendental reunión del consejo ciudadano estatal convocado para este miércoles por el secretario general, Pablo Iglesias, tras la decisión del ex número dos Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones bajo el paraguas de la plataforma Más Madrid, impulsada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, el pulso político se mantiene, sin que sea posible augurar por ahora si se consumará el cisma o si la dirección del partido morado dará marcha atrás en su intención de presentar una lista alternativa. La estrategia de Iglesias pasa ahora una vez más por recurrir a las bases planteando en el consejo ciudadano una consulta para que sean los inscritos los que decidan si aprueban o no una lista de unidad. La posición inicial de firmeza contra Errejón mostrada por Iglesias estaba ya muy debilitada por las presiones de la mayoría de los barones territoriales, contrarios a una escisión. Pero a ese golpe a la autoridad del secretario general se unió ayer el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que pese a mostrarse crítico con Errejón, apostó claramente por formar una candidatura unitaria que incluya al ex número dos de Podemos y añadió que el nombre de la lista en la comunidad «es lo de menos».

