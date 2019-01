Ábalos corrige a la ministra Montero y desliga los Presupuestos de un adelanto electoral Califica de error que la responsable de Hacienda apostara por comicios este año si las cuentas del Estado no salen adelante

La Voz de Galicia

T. N. Redacción / La Voz 30/01/2019

Si hay una competencia que define por encima de cualquier otra el poder del presidente del Gobierno esa es la de disolver las Cortes y convocar elecciones. A Pedro Sánchez le gusta recordarlo cada vez que alguien le presiona para que adelante los comicios y no agote la legislatura, que en principio debería concluir en el mes de junio del 2020. El jefe del Gobierno ha jugado, según le conviniera en el momento, con la idea de disolver el Parlamento en el supuesto de que no logre sacar adelante los Presupuestos del Estado. Porque en los últimos meses ha insinuado una cosa y la contraria. Unas contradicciones que ayudan a entender que en el Gobierno surjan voces discordantes sobre las verdaderas intenciones del presidente. El último ejemplo, ayer, con unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que vino a decir que habrá elecciones este mismo año si el proyecto de Presupuestos no sale adelante. Unas palabras que fueron inmediatamente corregidas por el ministro de Fomento y hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos.

En declaraciones realizadas a TVE a primera hora de la mañana, la ministra de Hacienda recordó que la decisión de adelantar o no las elecciones «le compete al presidente», pero acto seguido precisó: «Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo: estableció que si no había proyecto de Presupuestos habría elecciones en 2019». E insistió: «Esa cuestión es la que creo que tiene en la cabeza, pero es difícil adivinar una decisión tan estratégica».

Las declaraciones de Montero desataron inmediatamente un debate sobre la oportunidad de adelantar las elecciones que el ministro Ábalos trató de cerrar a la máxima urgencia. Aun a riesgo de desautorizar a su compañera de gabinete, el ministro de Fomento consideró un error vincular las cuentas públicas con las elecciones porque, dijo, «sería restar importancia a los Presupuestos y a las ganas de pelearlos». Señaló en este sentido que el proyecto presupuestario es la gran oportunidad que tiene el Gobierno Sánchez de poner en marcha un proyecto político que se visualice como la gran alternativa a las propuestas de la derecha.

Apelación a los catalanes

Y aprovechó precisamente la amenaza de una traslación del pacto de Andalucía al resto de España, en el supuesto de un adelanto electoral, para lanzar una advertencia a los catalanes de ERC y del PDECat, de los que depende que el proyecto salga adelante. «Los Presupuestos son buenos, incluso haciendo abstracción de su autoría; a los catalanes del España nos roba les va a costar mucho decir que no ante la aportación del Estado; a quienes querían aumentar las pensiones, incrementar el reconocimiento a los dependientes o el salario de los funcionarios también les va a costar mucho decir que no», argumentó.

Pero el intento de presión de Ábalos no hizo mella en los independentistas catalanes, que insistieron en vincular su apoyo a los Presupuestos con algún gesto sobre los presos y el proceso secesionista. «La llave está en las manos del Gobierno del presidente Sánchez», declaró el diputado Ferrán Bel, quien reclamó a los socialistas que fijen un marco político que haga posible la negociación. «Si existen espacios de diálogo, habrá tramitación; si no, no habrá tramitación» de los Presupuestos del Estado, concretó Bel.

España y República Dominicana rubrican la hoja de cooperación conjunta para los próximos años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo dominicano, Danilo Medina, firmaron ayer varios acuerdos entre los que se incluye el Marco Asociación País, que constituye la hoja de ruta de la cooperación española en República Dominicana para los próximos años.

El jefe del Ejecutivo, que inició un viaje oficial de tres días a República Dominicana y a México, manifestó a su homólogo dominicano el deseo del Ejecutivo español de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre los dos países, e impulsar soluciones conjuntas a retos regionales, como la crisis de Venezuela, y a retos globales.

Precisamente, el presidente del Gobierno ha trasladado a Medina la posición del Gobierno español y «el liderazgo ejercido en el seno de la Unión Europea para promover la celebración de unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías democráticas como solución a la crisis» del país iberoamericano.

En materia económica y empresarial, Sánchez transmitió a Medina el interés del Gobierno en profundizar la relación económica, reforzando la cooperación en sectores donde la presencia de empresas españolas está consolidada, como el hotelero, la industria del cemento, o los servicios financieros. También, el interés español en diversificar la inversión en otros sectores, como las energías renovables o la cultura, así como garantizar la seguridad jurídica de los inversores que apuestan por nuevos negocios en el país.