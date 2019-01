0

29/01/2019

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont rompieron relaciones en el momento álgido del desafío secesionista, cuando el entonces presidente amagó con convocar elecciones antes de que el Gobierno de Rajoy aplicara el 155 y disolviera el Parlamento catalán. La cosa fue aún a peor cuando Junqueras ingresó en prisión y Puigdemont la eludió y optó por huir a Bruselas. Ahora, el exvicepresidente trata de darle una lección al expresidente y explica que no escapó de la Justicia por responsabilidad cívica y ética, como Sócrates, Séneca y Cicerón, que también tuvieron oportunidad de huir y no lo hicieron. «Yo me quedé en Cataluña por sentido de responsabilidad hacia mis ciudadanos», subraya Junqueras en una entrevista que publica este martes el diario francés «Le Figaro». El líder de ERC cuenta que «Sócrates, Séneca o Cicerón tuvieron la posibilidad de huir y no la aprovecharon» y se dice «impresionado» por «esta responsabilidad cívica y ética».