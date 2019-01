Junqueras, partidario de tumbar los Presupuestos de Pedro Sánchez

0

redacción 28/01/2019 12:14 h

El líder de ERC, Oriol Junqueras, encarcelado por el desafío soberanista, ha llamado este lunes a preguntar al PSOE «a cambio de qué partida presupuestaria estarían a favor de que les encarcelaran» en referencia a si su partido debe apoyar o no los Presupuestos Generales del Estado.

En una entrevista en Rac1 ha admitido que los socialistas defienden actitudes diferentes a las de PP Y C's, pero también «es verdad que el PSOE no ha querido dialogar sobre el derecho a la autodeterminación». «Es normal que haya gente que se pregunte si el PSOE es igual o no que PP y Cs en el tema de la autodeterminación. Es evidente que sí», ha sostenido Junqueras.

Campaña de la extrema derecha

El líder de ERC y exvicepresidente del Gobierno de Puigdemont también se mostró muy crítico con el hecho de que se admita como acusación particular a una organización como Vox en el juicio que debe afrontar por el desafío secesionista, y advierte que «la Justicia española está dando apoyo a una campaña de la extrema derecha». Afirma que sobre los episodios de desafío constitucional que se produjeron en octubre del 2017 en Cataluña «no diremos nada nuevo, explicaremos lo que sabemos, que no somos violentos y, por tanto, que no hubo violencia».