Tres días de luto en Málaga y Totalán por una muerte que ha conmocionado a España entera

La Voz de Galicia A. Gómez

Málaga / Colpisa 26/01/2019 22:21 h

Sólo un largo aplauso rompió el minuto de silencio convocado ayer por el Ayuntamiento de Málaga, que decretó tres días de luto por la muerte de Julen. El alcalde, Francisco de la Torre, destacó «el ejemplo de buena coordinación» que han dado las administraciones y los equipos de rescate durante estas casi dos semanas: «Ha sido un ejemplo inmenso de solidaridad colectiva». También el Consistorio de Totalán, «como testimonio del dolor del pueblo», declaró ayer luto oficial. En ambos municipios ondean las banderas a media asta.

Durante la atención a las decenas de medios de comunicación que esperaban frente al ayuntamiento, algunos de ellos internacionales, De la Torre reconoció que «es materialmente imposible» sobrevivir a una caída de más de 70 metros: «Pero humana y emocionalmente entiendo la esperanza que tenía la familia». El alcalde resaltó el trabajo de mineros, geólogos, ingenieros, psicólogos, miembros de Protección Civil, guardias civiles, policías y bomberos y adelantó que, en los próximos días, «habrá que estar muy presentes para apoyar emocionalmente a la familia». El regidor también agradeció las muestras de cariño y solidaridad recibidas «de toda España y de muchos otros países» y recordó las dificultades de la obra ejecutada para rescatar a Julen: «Ha requerido precisión, rapidez y coordinación». Sobre el contacto que ha tenido con la familia desde que se hallara el cuerpo sin vida del pequeño, De la Torre explicó que ha querido «transmitir serenidad dentro de lo posible». El consejo de Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno y reunido ayer en Antequera por primera vez, también guardó un minuto de silencio por la muerte de Julen.

Condolencias

Personalidades de la política, la cultura y el deporte se han sumado a la pena por la muerte de Julen y han querido expresar su agradecimiento a todas las personas que participaron en el operativo de rescate, iniciado el pasado 13 de enero. Los mensajes de condolencia a la familia inundaron las redes sociales bajo las etiquetas de #Julen, #DEPJulen o Totalán. «Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la familia de Julen. Y nuestros reconocimiento a todas y cada una de las personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites», expresó ayer la Casa del Rey en su cuenta de Twitter. También el presidente del Gobierno Pedro Sánchez indicó que «toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar a él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos». La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y el presidente del PP, Pablo Casado, también se han sumado a estas condolencias. Al igual que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera y la cuenta oficial de Podemose Izquierda Unida.

También el mundo de la cultura y el deporte han expresado su tristeza por la muerte de Julen

«El corazón encogido ante la triste noticia, mi más sentido pésame a los familiares», dijo Alberto Contador. Antonio Banderas escribió: «Consternado por este triste final. DEP pequeño Julen» y Alejandro Sanz: «Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca».