«Somos un partido nacional y debemos tener un mensaje que sea coherente»

La Voz de Galicia fran balado

madrid / la voz 27/01/2019 05:00 h

El secretario general del PP, Teodoro García Egea (Murcia, 1985), recibe a La Voz en su despacho de la planta noble de Génova en plena resaca de la convención.

-¿Satisfecho sobre su desarrollo?

-En esta convención se ha conseguido culminar la renovación tranquila. Ha supuesto un cambio en cuanto a las formas y al contenido. Personas de la sociedad civil han venido a decirnos cosas que a lo mejor no gustaban, pero el PP necesita que le digan cosas que no le gusta escuchar.

-¿Le sorprendió la gran ovación que se llevó Mariano Rajoy?

-No. Yo aplaudo siempre con la misma intensidad, pero todos tenemos muy reciente la forma en la que ha llegado Sánchez al Gobierno. Eso ha hecho que tengamos un especial cariño a Rajoy.

-Por fin Aznar volvió a pedir el voto para el PP. ¿Cuál es su papel dentro del partido?

-Los expresidentes están para recordar aquello que en un momento determinado nos hizo grandes, pero creo que ahora, sin olvidar nuestro pasado, tenemos que mirar al futuro. El papel de los expresidentes debe ser de mantenernos firmes en aquellos principios que nos hicieron tener la confianza de la gente.

-¿Rajoy, el dique para que no se fugue voto a la izquierda y Aznar, para evitarlo hacia la derecha?

-Para nosotros no es tanto eso, sino conseguir dar un mensaje de que en el PP cabe todo lo que está a la derecha del PSOE.

-¿Se ha derechizado el PP?

-Todos aquellos que digan que el PP ha girado a la derecha, sinceramente, no creo que sean del PP. Cuando un partido habla claro, no significa que gire a la derecha, significa que habla claro.

-Entonces, ¿se trata solo una nueva forma de comunicar?

-Casado y yo siempre hemos dicho lo mismo, pero ahora estamos de presidente y de secretario general y quizás se nos oye más.

-Andalucía fue el primer gran examen de la nueva ejecutiva.

-El PP es un partido nacional, no 17 distintos. Es cierto que el PP, como España, es diverso y tiene sus autonomías, que por supuesto respetamos. Siempre que alguien necesite algo de la dirección nacional, esta va a estar presente. El presidente Juanma Moreno nos pidió ayuda para terminar de armar este pacto, y la dirección nacional se volcó. Eso lo vamos a hacer siempre que nuestras territoriales nos necesiten, porque somos un partido nacional y tenemos que llevar un mensaje coherente. Y creo que los dos pactos que se han firmado han hecho que el PP mantenga sus principios, salga reforzado y se ha visualizado como aquel que está en el centro de las negociaciones. Si hay bipartidismo, trabajaremos, y si no lo hay, no se nos caen los anillos; nos sentamos y nos ponemos de acuerdo.

-¿Cuál fue la mayor dificultad?

-Tuvimos que hacer dos planteamientos: uno con Vox y otro con C’s. Lo más difícil fue hacerlos compatibles. El PP no ha renunciado a sus principios. Este era el punto clave que había que mantener, por respeto a nuestros militantes y a nuestros presidentes autonómicos. Una negociación de este tipo no podía reabrir debates de calado. Eso se hace en los congresos y eso lo deciden los militantes.

-¿Tanto las elecciones andaluzas como los pactos posteriores son un aviso a Pedro Sánchez?

-Sin duda. Un aviso doble. En cuanto convoque elecciones, saldrá de la Moncloa. Y es una aviso también a la forma en la que él debe llevar a cabo sus pactos. Nosotros cuando cerramos un acuerdo lo primero que hicimos fue hacerlo público. Hoy Sánchez está pactando con PNV y PDECat cuestiones que la ciudadanía no conoce. Hemos sabido que se van a ceder las competencias en prisiones al País Vasco. Me gustaría saber en qué documento trabajan para aprobar los Presupuestos.

-¿Cuándo serán las elecciones?

-Sánchez va a intentar agotar hasta el último día, y creo también que los barones socialistas no quieren coincidir en una cita electoral con él. No verán mucho los gallegos a Pedro Sánchez junto a Abel Caballero, porque Abel Caballero tiene mucha más experiencia y sabe que hoy Sánchez le perjudica enormemente. Esto hace que los propios miembros del PSOE estén intentando convencer a Pedro Sánchez para que convoque lo más lejos posible, y creo que no es muy difícil.

-Su debilidad parlamentaria, ¿es a su vez su gran fortaleza?

-La mayoría de la moción es vergonzante, porque se basa en una mentira, que fue la de convocar elecciones inmediatamente, y porque está sustentada en una conveniencia de mantener a un títere como presidente. Con el PP el señor Junqueras nunca hubiese decidido si el AVE llega a Galicia o no. Mientras nosotros estemos en el poder, nunca se van a negociar los Presupuestos del Estado en la cárcel de Lledoners.

-¿A qué responde el maltrato a Galicia en los Presupuestos?

-Los gallegos no deben ser ni más ni menos que nadie. Se debe respetar su idiosincrasia, su condición y su características en cuanto a dispersión de población, a constitución geográfica… todas esa cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de elaborar un Presupuesto y a la hora de elaborar el nuevo sistema de financiación autonómica. Y por tanto, esto no puede ser consecuencia de pactos ocultos o chantajes, porque al final lo que estamos haciendo es premiar al desleal. Las inversiones en el puerto de Vigo o de Ferrol no se pueden negociar en Lledoners y que luego se les dé lo que sobra.

«Feijoo y el PPdeG son un ejemplo que nosotros queremos imitar»

Alberto Núñez Feijoo ha mantenido un discurso propio sobre las autonomías y la lucha contra la violencia machista en el que algunos ven diferencias con el de Casado. Para García Egea, «Feijoo es una persona muy querida y una referencia. Aporta esa combinación de experiencia, y a todo lo que apunta suele tener una carga importante de sentido común y de razón, por eso hablamos de forma frecuente y no existe ningún tipo de incoherencia. Estamos perfectamente alineados».

-Fue el único que se refirió a Vox como extrema derecha. ¿Está Génova de acuerdo con eso?

-Yo estoy esperando lo que propone Vox a la hora de legislar, porque si todo lo que proponen es que se cambie el día de Andalucía, pues no sé cómo definir es partido. Vamos a ver qué proponen, y serán ellos los que se definan. Podemos se definía como el partido de la gente, el PSOE como obrero y español, C’s iba a acabar con las diputaciones provinciales y ahí los tenemos...

-Ya que menciona a C’s, ¿porqué no entran en Galicia?

-El trabajo que se ha hecho todo este tiempo en Galicia ha demostrado que es posible aglutinar a todo lo que está a la derecha del PSOE, y un ejemplo de ello es el presidente Feijoo. Esa combinación entre raíces y principios ha hecho que el PPdeG sea el representante de los gallegos que quieren libertad, menos impuestos y prosperidad para su tierra. Esos gallegos, que están orgullosos de ser gallegos, pero también orgullosos de ser españoles, ven en el PP esa opción moderada pero contundente a la hora de aplicar políticas, y no necesitan a otra alternativa. El presidente Feijoo y el PPdeG son un ejemplo que nosotros queremos imitar.

-¿Y qué pasa con Podemos?

-No sé que diferencia a Errejón de Iglesias salvo la coleta. Me pongo a pensar y son los dos de un marcado perfil comunista. Quizá es una cuestión personal. Si no pueden gobernar un partido, no deben gobernar un país. Desde Podemos siempre han sido muy beligerantes hacia personas del PP que han podido estar dentro de investigaciones judiciales, ahora que muchas han sido declaradas inocentes, y hay ayuntamientos en Galicia en los que así ha sido, y una vez que el señor Echenique ha sido condenado, pues me gustaría saber qué criterio van a aplicar. Si ahora va a dimitir o si los que acusaron en Galicia a concejales del PP que resultaron absueltos, al menos van a tener la valentía de pedirles perdón. Antes de ser político hay que ser persona.