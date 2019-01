Un drama que se ha vivido como una cuestión personal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Manuel Lage

26/01/2019 21:56 h

El accidente del pequeño Julen nos ha conmovido a todos. Cientos de miles de personas probablemente millones, hemos vivido con afectación su rescate, pasando de la ansiedad y premura a la angustia a medida que iban pasando los días. Al final, al encontrarse el cuerpo del pequeño sin vida se han confirmado los peores pero más realistas pronósticos.

Cuando se produce una pérdida tan dolorosa se pone en marcha un proceso psicológico diferente para cada persona. A ese proceso le llamamos duelo sería como una herida pero en lugar de ser física sería emocional y requeriría un tiempo para su cicatrización. Aunque cada persona sigue un ritmo y una secuencia diferente distinguimos unas fases comunes en dicho proceso de curación La primera la denominamos negación «no me lo puedo creer», « no puede ser», «no es justo», son frases que nos solemos decir en esta etapa. Cuando un impacto emocional es demasiado grande, negarlo es una manera de decirle a la realidad que nos dé tiempo, que todavía no estamos preparados.

La segunda etapa es el enfado. La rabia, y lo que debemos de hacer es reconocerla y aceptarla. Tenemos derecho a estar furiosos y a sacarla fuera, porque toda la rabia que se quede dentro nos acabará hundiendo.

La tercera es la tristeza, la depresión. Es cuando la persona se enfrenta realmente a su dolor, y aunque crea que eso no acabará nunca, es el primer paso para llegar a la cuarta etapa, la aceptación.

No podemos amar sin dolernos. El duelo es un indicador de amor, pero recordar lo mejor de la persona que hemos perdido hará que permanezca con nosotros y que domine más la alegría por lo que sucedió que la pena por que terminó.