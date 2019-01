«Venezuela es una de las mayores catástrofes que existen en el mundo» Applebaum asegura que Venezuela es un país que ha sido empobrecido por las decisiones estúpidas que lleva tomando su Gobierno durante muchos años

La Voz de Galicia

25/01/2019 05:00 h

Applebaum fue una las firmantes del manifiesto Solidaridad con Venezuela, que abogaba por la democratización del país y denunciaba la deriva autoritaria de Nicolás Maduro. Entre los que lo suscribieron estaban Jorge Edwards, Adam Michnik, Javier Cercas, Enrique Krauze, Norman Manea, Antonio Muñoz Molina, Fernando Savater y Mario Vargas Llosa.

-¿Cómo valora lo que está pasando en Venezuela?

-Venezuela es una de las mayores catástrofes que existen en el mundo, un país que ha sido empobrecido por las decisiones estúpidas que lleva tomando su Gobierno durante muchos años. Hay un porcentaje enorme de la población que se está yendo de Venezuela, no solo por miedo sino también por el hambre.

-¿Considera que Juan Guaidó, es un presidente legítimo?

-Tiene legitimidad democrática porque fue elegido en las elecciones a la Asamblea Nacional. Creo que en esta situación catastrófica que está sufriendo Venezuela es importante que pueda gobernar para facilitar la transición hasta la celebración de elecciones libres.

-¿Cree que Donald Trump intervendrá militarmente para deponer a Nicolás Maduro si este no renuncia voluntariamente?

-No me gusta hacer predicciones, no tengo información, pero a Trump no le gusta utilizar a las tropas estadounidenses, por lo tanto es poco probable.

-¿Maduro es un dictador?

-En la práctica, sí, aunque no lo controla todo.

-¿La UE y el Gobierno español deben reconocer a Guaidó?

-Sí, ¿por qué no? Venezuela es un país que vive una situación trágica, hay hambruna y existe el peligro de que se produzca una crisis humanitaria, por lo que hay que empezar a pensar en tomar medidas drásticas que den una salida política a la crisis.

-¿Qué le parece la irrupción en España de Vox, un partido de extrema derecha?

-La política en la era de Internet ha cambiado mucho, los mensajes se desplazan con mucha velocidad por las redes en todo el mundo. Lo que ha hecho Vox es copiar las tácticas y el lenguaje de otros sitios, como EE.UU., Francia o Italia. Se ha demostrado que con el discurso del odio contra la inmigración o el feminismo se puede tener éxito. Vox es una imitación de lo que ya ha pasado en otros países.

-Usted y su diario son muy críticos con Trump. ¿Cómo calificaría sus políticas? ¿Es un populista?

-El término populismo no sé realmente lo que significa. Creo que a Trump se le podría calificar como un político anti-pluralidad o anti-democracia, en el sentido de que pretende socavar las instituciones democráticas.

-Ha advertido de la polarización en Europa, tomando como ejemplo Polonia, que es donde vive, y de la proliferación de las llamadas «democracias iliberales».

-Democracia iliberal es una forma de referirse al autoritarismo, porque la cuestión es: ¿realmente existe la democracia iliberal? Si no hay tribunales independientes, medios de comunicación libres, si no hay posibilidad de que los partidos compitan en igualdad de condiciones, no puede haber democracia. Se utiliza la expresión democracias iliberales para describir sistemas que son cada vez menos democráticos, aunque no son todavía dictaduras de pleno derecho. Por ejemplo, a Hungría yo no le llamaría democracia iliberal, sino dictadura, porque no hay libre competencia entre partidos. Rusia ni siquiera es una democracia iliberal, no hay oposición política real. Polonia todavía no lo es, porque sigue habiendo medios independientes, se ha rechazado la idea del Gobierno de politizar los tribunales, con la ayuda de la UE. Pero el partido que gobierna, Ley y Justicia, está intentando copiar lo que ha hecho Orbán en Hungría.