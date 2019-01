El PP suscita las críticas de los demás partidos al llamar a Sánchez a un pleno en el Senado sabiendo que no está en España El partido de Casado quería que el presidente explicara su reunión de ciciembre con Torra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia P. Heras

Madrid / Colpisa 25/01/2019 05:00 h

El Senado vivió ayer una de las sesiones más esperpénticas que se recuerdan: un pleno concebido para escuchar a Pedro Sánchez, pero sin Pedro Sánchez. Ni siquiera el hecho de verse solo frente a los reproches del resto de grupos parlamentarios sirvió para que el PP se apeara de su empeño. Su objetivo era cargar contra el jefe del Ejecutivo por haber abierto una «vía de diálogo» con la Generalitat y, para hacerlo, tanto le daba que este estuviera presente como que no. «Hay una voluntad expresa de ocultar una negociación que en estos momentos existe», adujo el portavoz popular en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó.

El pleno -solicitado en origen para que Sánchez hiciera público de una vez por todas el documento con 21 exigencias que le entregó Quim Torra el pasado 20 de diciembre- estaba condenado al fracaso desde el primer día. Ya cuando se fijó se sabía que el jefe del Ejecutivo estaría asistiendo al Foro de Davos. Aun así, el partido de Pablo Casado, que posee mayoría absoluta en el Senado, decidió mantenerlo. El PSOE no ha ofrecido fecha alternativa y, según reprochó Cosidó, ningún miembro del Ejecutivo apareció en la junta de portavoces donde se decidía el orden del día. En el Gobierno replican que Sánchez ya ha dejado claro que no dio carta de naturaleza al texto entregado por Torra, supuestamente en contra del criterio de sus socios de Gobierno de Esquerra y el PDECat, que para él es solo un «monólogo» y que no le quiere dar mayor entidad con una comparecencia como la que exige el PP. Pero Cosidó dejó claro que volverá a la carga y que, si sigue sin atenderse su llamada, su grupo votará la reprobación del jefe del Ejecutivo, un gesto simbólico y sin consecuencias prácticas.

«Mala fe»

El portavoz popular ignoró además lo que, desde la tribuna, le espetaron todos y cada uno de los portavoces del resto de partidos. Incluso Ciudadanos, que comparte la exigencia de que Sánchez aclare de qué habló exactamente con el presidente catalán, tildó la operación de ayer de «chapuza». «Han estado años pactando con los nacionalistas y haciendo la vista gorda en Cataluña porque les convenía, y se creen que montando este paripé se nos olvidan años de cesiones», recriminó Lorena Roldán.

«Están haciendo una utilización partidista de una institución ya muy cuestionada», advirtió el representante del PNV, José María Cazalis. «Nos hacen venir a Madrid a participar en su circo. Esto es robar el dinero de los contribuyentes, pero ya sabemos que a ustedes robar no les importa mucho», censuró el de Compromís, Carles Mulet. «Esto denota mala fe y es un troleo a los ciudadanos», reprochó Jon Iñarritu, de EH Bildu. El líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, fue un poco más allá y cargó contra Cosidó por su vinculación con la operación Kitchen y la supuesta contratación del comisario Villarejo, cuando él era director general de la Policía, para sustraer a Luis Bárcenas información del caso Gürtel sensible para el PP. «Yo creía que iba a dimitir por lo que hizo, pero veo que está acumulando méritos», dijo.

Esa fue también la línea de ataque del PSOE, que abandonó el hemiciclo en bloque (también lo hicieron ERC y Bildu) cuando el popular tomó la palabra. «Entiendo que su medio natural han sido las cloacas del Estado, pero esto es el Senado de España y no su gabinete de crisis», espoleó el socialista Ander Gil. «Es usted quien debería comparecer y hacer caso a las voces que, desde su partido, le muestran la puerta de salida», añadió en alusión a unas recientes declaraciones de la vicesecretaria de Programas del PP, Andrea Levy. Gil defendió además que no se puede acusar al PSOE de ignorar las funciones de control del Senado porque ya ha comparecido en la cámara dos veces desde que llegó a Moncloa. «¿Cuántas lo hizo Rajoy? Cero», dijo.