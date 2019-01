¿Por qué Juan José Cortés se ha convertido en el portavoz de la familia de Julen?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

25/01/2019 17:53 h

«Que Dios obre ese milagro y le dé fuerzas a los mineros, a Julen y a sus padres». Fue una de las frases que pronunció Juan José Cortés en la vigilia celebrada este jueves en Totalán. Unas 200 personas acudieron para arropar a la familia, entre las lágrimas y el enorme cansancio acumulado después de 12 días de la mayor angustia imaginable. Pero los focos se centraban en él, el padre de Mari Luz Cortés. Pastor evangélico, colaborador del PP y defensor de la prisión permanente revisable ahora desde Totalán se ha convertido de alguna forma en portavoz improvisado de la familia.

Los padres de Julen esperan «con mucha fuerza» Juan Carlos Cortés asegura que los padres «no han perdido la esperanza en ningún momento» Atlas

Aparece al lado del padre de Julen cuando este tiene fuerzas para atender a los medios, da ruedas de prensa para explicar que los padres afrontan estas últimas horas «con fuerza» y se presta para dar decalaraciones a las televisiones que se lo piden y enseñar la camiseta que trae firmada por los jugadores del Recreativo de Huelva. Él asegura estar transmitiendo las palabras de Julen y para eso, usa la primera persona del plural: «No hemos perdido la esperanza».

La presencia -o hiperpresencia- de Cortés no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Muchos se preguntaban a qué se debían sus intervenciones. Ha explicado que la vigilia se celebró a petición de los propios padres, que le dijeron «Juanjo, por favor, ¿podemos orar hoy, que seguramente sea la última noche que pase Julen ahí?»

Se estudia cavar otro túnel paralelo a los mineros para que baje Juan José Cortés y les vaya dando ánimos a los mineros,golpeando las paredes con un micro, estilo morse. #totalan #julen — José Carlos (@Jocado82) January 25, 2019

Que el padre de Mari Luz Cortés diga que el PP está con las víctimas en relación al accidente del pequeño Julen es de lo más miserable y carroñero que he leído en años. — Luk Anikos🐾👣 (@Luk_anikos) January 20, 2019

Dicen Juan José Cortés que él no busca protagonismo...que lo único que necesita es estar con los padres de Julen apoyándolos.



Y eso lo dice mirando a cámara, en su enésima declaración a los medios ... mientras los padres están solos viendo cómo cuenta su desgracia en televisión. — Perra Roja De Satán (@vmm7773) January 25, 2019

Ana Rosa Quintana también se hacía esa pregunta en su programa, donde llegaba a criticar el «protagonismo» de Cortés. «Siento decir esto, porque es un hombre con el que he tenido una relación estrecha, que ha perdido a su hija con todo el dolor; a mí ayer me pareció innecesario. Respetando, porque no sé si los padres son evangelistas, pero no sé, yo entiendo una vigilia de otra manera. Pero a lo mejor los padres son los que han querido, pero Juan José Cortés... no", aseguraba en El programa de Ana Rosa, en Telecinco, esta mañana.

Desde Antena 3, Susanna Griso salía en defensa del padre de la pequeña Mari Luz mientras lo entrevistaba. Según la presentadora de Espejo Público, si estaba ahí anoche y lo ha estado desde el principio «no es por necesidad de protagonismo, sino porque ha sentido que es ahí donde tiene que estar».

Cortés desmentía entonces ese supuesto afán de relevancia del que habían hablado «en otra cadena». «Es mentira, yo donde mejor estoy es en mi casa con mi familia y mi mujer. Pero estoy aquí, por ayudar, porque aquí no había nadie que les organizase a los medios». Así ha explicado Cortés su presencia en Totalán y cómo llegó a ponerse en contacto con Jose y Vicky: «Ahora están comentando que estoy mucho en los medios...Yo no necesito estar expuesto, yo no como ni vivo de esto. Pero no soy de los que se quedan en su casa dándole al me gusta. Soy muy activo y estas cosas me conmueven el alma. No puedo resistirme a ayudar a la familia. Lo mejor que sé hacer es tratar a los medios y cómo se mueve la información».

«Ellos necesitaban esa oración. Yo les dije no os preocupéis, yo os la organizo. Me limito siempre a hacer lo que ellos quieren, intentar ayudarles, organizarles un poco las cosas, que puedan llevar mejor su dolor y su tránsito. las demás polémicas que se quieran sacar están fuera de contexto.»

En ese momento del programa Espejo Público Susana Griso le pregunta directamente: «¿Ellos son creyentes? ¿Tienen fe? ¿son evangelistas?». Cortés cuenta que no. «Ellos empezaron a escuchar por las redes alabanzas, nuestras, de las que cantamos. Cuando las oían me decían: "qué bien me siento cuando escucho esto, quiero seguir escuchándolas que me vienen muy bien". Me lo decía sobre todo Vicky, la madre. Y yo les dije "Voy a hacer un llamamiento y decirle a todo el mundo que siga cantando alabanzas en las redes ". Y dentro de la casa hice una oración con ellos, porque en situaciones como estas, ¿a qué te agarras? Te agarras a lo último. Después de esa oración me dijeron que les gustaría ir un día al culto».

🔴Juan José Cortés, sobre el silencio de la familia de Julen: "Yo tenía que salir a pedir ayuda para que la gente saliera a buscar a mi hija, pero en este caso José lo que pedía eran recursos y cuando llegaron ya no tenía nada más que hacer" ▶https://t.co/0U7VW2ki3O pic.twitter.com/LWtCEN8RPf — Espejo Público (@EspejoPublico) January 25, 2019

Vinculación con el Partido Popular

Cortés ya había generado polémica el pasado fin de semana, cuando en la Convención del PP dijo : «Julen, desde el pozo tan negro en el que estás metido, el PP y España entera está contigo y con tu familia». Las redes se cebaron con el supuesto uso electoral del dolor.

ABSOLUTAMENTE ASQUEROSO:



"El PP, a diferencia de otros partidos, está con las víctimas y no se avergüenza de eso. Y como está con las víctimas, quiero hacer 1 recordatorio: Julen, desde el pozo tan oscuro donde estás metido, Juan José Cortés, el PP y España entera está contigo". pic.twitter.com/D6WUlBlag1 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) January 20, 2019

En noviembre el propio Pablo Casado anunciaba en Huelva que Cortés se había afiliado al Partido Popular. Antes, el padre de Marta del Castillo se había marchado a Vox.

El padre de Mari Luz explicaba que «después de nueve años de estar con ellos, a su lado, creo que es el momento, de escenificar el compromiso que hay por ambas partes, esa apuesta por la prisión permanente revisable y porque las condenas en España sean justas y equiparables».