La Asamblea Nacional Catalana carga contra Torra y aviva el cisma en el secesionismo

⬛️⬜️🎥 Fa més d'un any que es van fer les eleccions del 21-D. On queden les promeses electorals? On queda el "ni un pas enrere"? On queda el mandat de l'1 d'octubre?



Prou incompliments. Vam votar per anar #CapALaIndependència🧭 pic.twitter.com/AiIlLxs7yg