Podemos rompe con Carmena y no se presentará a las municipales en Madrid

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 24/01/2019 05:00 h

La implosión de Podemos continúa imparable sin que se adivine su final. El cisma provocado por la decisión de su ex número dos, Íñigo Errejón, de presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid sin las siglas del partido y en alianza con la plataforma Más Madrid, promovida por Manuela Carmena, se agravó ayer tras el anuncio de la alcaldesa de que no contará en su lista con el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Julio Rodríguez, que ganó las primarias de Podemos. Una decisión que supone la ruptura total de Carmena con el partido de Pablo Iglesias, que da por rotas las negociaciones y renuncia definitivamente a presentarse a las elecciones municipales en la capital, ni siquiera integrado en la plataforma Más Madrid.

«No voy a aceptar imposiciones»

Tras el portazo de Errejón, Iglesias trató de preservar el acuerdo con Carmena -«Íñigo no es Manuela», dijo-, a pesar de acusar a la alcaldesa de haber conspirado a sus espaldas. Pero Carmena, en un golpe que desde la dirección morada atribuyen al propio Errejón, consumó ayer su desafío total a Iglesias afirmando que no cuenta con Rodríguez, al que el líder de Podemos aspiraba a colocar como número dos de la lista. «En principio no he pensado en él», dijo la alcaldesa, dejando claro que se reserva el control absoluto sobre todos los puestos de su candidatura. Y remató su argumento afirmando que, aunque Rodríguez es «estupendo» y «muy majo», no va a contar con él «quizá por una excesiva vinculación en unas elecciones que ya se han producido en su propio partido».

«No voy a aceptar a alguien impuesto, no tiene sentido», advirtió tajante Carmena, que, en un último gesto de desprecio, señaló que si el ex JEMAD está interesado en entrar en el área municipal, después de los comicios «quizá podría llevar el área de Policía».

Se trata de un duro golpe para Iglesias, que se queda sin la joya de la corona que representaba Madrid en su discurso de que Podemos sabe gestionar administraciones, y que siempre consideró a Rodríguez como uno de sus mejores activos por la enorme responsabilidad que ocupó en el Ejército y al que, a pesar de ser nacido en Ourense, trató de convertir en diputado, primero por Zaragoza, y luego por Almería.

La portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, escenificó la ruptura total con Carmena al criticar que haya decidido «caminar sola con su nuevo partido, con una fórmula peor a la que le llevó a la alcaldía en el 2015». «A nosotros nos pone tristes que Carmena hace cuatro años fuese elegida alcaldesa porque caminaba de la mano de Ganemos y Podemos y hoy camine solo con su partido y de momento ni Ganemos ni IU ni Podemos estén en ese barco porque a Manuela no le apetece», concluyó.

Carmena se rompió el tobillo en la cena en la que se puso en marcha la alianza con Íñigo Errejón

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha revelado este miércoles que el acuerdo con el exdiputado de Podemos Íñigo Errejón para concurrir bajo la misma plataforma, Más Madrid, tiene su origen en una cena «de amigos» la misma noche en la que ella se rompió el tobillo, el pasado 21 de diciembre. Carmena ha explicado que finalmente no estuvo presente en el encuentro porque estaba en el hospital de La Princesa, como ella misma se encargó de informar en las redes sociales. Una semana después fue operada y a día de hoy se mueve en silla de ruedas. Como anécdota, ha explicado que llevaba una bandeja de empanadas y se cayeron porque llevaba unas botas «muy rígidas» y se le torció el tobillo.

El resto, llegar al acuerdo la semana pasada, fue todo «muy espontáneo», negando que Errejón llevara tramando esto desde hace tiempo. «Es muy valiente, sabe contactar y evaluar bien los procesos sociales», ha añadido sobre el candidato. «Fue él el que lo valoró y lo decidió», reveló la alcaldesa de Madrid sobre el acuerdo alcanzado.

Echenique se niega a dimitir pese a ser confirmada su condena por un contrato irregular

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha negado el miércoles haber cometido ningún delito por no dar de alta en la Seguridad Social a un asistente personal que tenía contratado y replica a quienes piden su dimisión que la sentencia no le condena a nada y solo le impone una multa administrativa.

Las manifestaciones de Echenique se producen después de que un juzgado zaragozano ratificase la sanción de más de 1.000 euros que le impuso la Seguridad Social al secretario de Organización de Podemos por la irregularidad cometida. Echenique mantuvo a un trabajador para ayudarlo en casa sin darle de alta en la Seguridad Social.

El secretario de Organización de Podemos contó con los servicios de un asistente sin contrato en dos períodos, desde septiembre del 2011 hasta junio del 2012 (ya prescrito) y desde marzo del 2015 hasta abril del 2016. La sanción impuesta por la Seguridad Social corresponde a este segundo período.