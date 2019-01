Los rescatadores están perforando de nuevo el túnel para llegar a Julen

LA VOZ

Los problemas en el encamisado del túnel paralelo provoca nuevos retrasos en el rescate de Julen Se ha decidido echar arena fina y volver a perforarlo con un engrosamiento mayor. ATLAS

Este contratiempo en el túnel vertical que se ha perforado retrasa de nuevo la actuación de los mineros y obliga a ensanchar la cavidad. Los equipos que excavarán el pasadizo horizontal trabajarán de rodillas en turnos de 40 minutos

Las tareas previas a la ejecución de la excavación horizontal que desarrollarán los mineros para rescatar a Julen, el niño de dos años que cayó hace más de una semana en un pozo de 25 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad en Totalán (Málaga), han continuado durante la noche, en un trabajo estimado entre 12 y 14 horas después de que a las 20.30 horas de ayer concluyera la perforación de 60 metros de la galería vertical paralela. Sin embargo, se han encontrado nuevas dificultades técnicas en dicho proceso. El túnel vertical que se ha perforado parece estar algo desviado, por lo que los tubos del encamisado, necesarios para asegurarlo y que los efectivos mineros puedan actuar, no encajan, según informa el Diario Sur. Estas dificultades para entubar el nuevo pozo vertical obligan a ensanchar la cavidad. Por ello se ha optado por rellenar de arena fina los 60 metros y volver a perforar para que no se desvíe la excavación. Los trabajos ya han comenzado y no hay una estimación de cuándo se concluirá el pozo paralelo.

Seguir leyendo