Once heridos y un detenido en las protestas del taxi en Madrid, que seguirán en huelga de forma indefinida

La Voz de Galicia La Voz

23/01/2019 19:05 h

Los sanitarios del Samur-Protección Madrid han atendido a once personas por heridas de carácter leve, cinco de ellos policías nacionales, durante los incidentes ocurridos en esta tercera jornada de huelga indefinida de los taxistas en Madrid. Fuentes de este servicio de urgencias han señalado a Efe que de estas once asistencias, cuatro han requerido el traslado a hospitales madrileños: tres son policías y el cuarto un manifestante. Los taxistas han acordado este miércoles seguir en huelga hasta lograr una solución sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en una asamblea celebrada en el reciento de Ifema el día de la inauguración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Durante la asamblea, los participantes han pedido la dimisión del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y han coreado consignas como «Sí se puede» o «El taxi unido jamás será vencido», informa Efe.

En la avenida Capital de España, ante cientos de taxistas, el responsable de Comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez, ha hecho un llamamiento a «luchar hasta el final» para reivindicar «un trabajo digno» y exigir respeto para el servicio público del taxi.

Todos los heridos han resultado heridos de carácter leve, según destaca el Samur. Los principales incidentes se han registrado hoy en los accesos a Ifema, donde se celebra desde hoy Fitur, y en la M-40 a la altura de la calle Silvano que ha quedado cortada por los taxistas durante una media hora, en la que también se han vivido momentos tensos entre policías y manifestantes. De hecho, en esta circunvalación se ha registrado la única detención hasta el momento: un hombre acusado de atentado a agente de la autoridad, desobediencia y resistencia, según han indicado a Efe fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El sector del taxi prosigue con sus reivindicaciones para que se regulen los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y mantienen su tercer día de huelga tras concluir sin acuerdo esta madrugada la última reunión con representantes con la Comunidad de Madrid. Miles de taxistas se concentran desde primera hora frente a la entrada sur de Ifema, donde los reyes inauguran la cita. Don Felipe y doña Letizia han accedido por la entrada norte, que se encontraba despejada de las movilizaciones de los taxistas, y por la que ha entrado igualmente el resto de autoridades presentes en el recorrido inaugural.

Cientos de taxistas se han situado tras una pancarta con el lema «El taxi de Madrid exige que se cumpla la ley», junto a un cartel en el que se puede leer «En España no hay democracia, ni hay separación de poderes, ni representación del ciudadano. El Estado de partidos destruye la nación. Periodo de libertad constituyente ya». Los participantes han coreado consignas como «Menos corrupción, más solución», «Apoya Letizia tu abuelo era taxista», «Manos arriba esto es un atraco», «PP y VTC la misma mierda es», «Cucaracha el que no bote es», «En esta historia hay puertas giratorias», «Ni un paso atrás», «Más regulación, menos corrupción» o «Somos taxistas, no terroristas».

En declaraciones a los periodistas, el responsable de Comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Funes, ha acusado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, de actuar «en venganza» hacia su partido por no llegar a acuerdos con el sector del taxi. Funes ha expresado la «desilusión» del colectivo por el fracaso de la segunda reunión que anoche mantuvieron en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. Ha considerado que el principio de acuerdo que la Generalitat de Cataluña ha alcanzado con los taxistas de Barcelona es «el mínimo» que necesita el sector.

Por su parte, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha descartado que la Comunidad de Madrid apruebe una solución para el sector del taxi como la alcanzada ayer en Barcelona, y aunque mantiene abierto el diálogo, «no va a ceder a ningún chantaje» de ningún sector. «Me temo que no» lograrán en Madrid un acuerdo como el que alcanzaron ayer los taxistas de Barcelona sobre el tiempo de precontratación de los VTC, ha dicho al ser preguntada al respecto.

Mientras tanto, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) ha pedido posponer «de forma inmediata» la huelga de taxistas hasta el final de la feria internacional de turismo (Fitur). Consideran que, de lo contrario, las consecuencias serán «devastadoras para la economía» de la región. En una línea similar se ha manifestado la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha apelado hoy a la responsabilidad de las partes, tanto del taxi como de la Comunidad de Madrid, para que resuelvan el conflicto y se desarrollen Fitur con toda normalidad. «Lo espero y lo deseo para el normal desarrollo de Fitur, dado que el sector del taxi es muy necesario para el buen funcionamiento de la feria, por ello apelo la flexibilidad y responsabilidad de las partes», ha dicho en declaraciones a RNE.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, se ha reunido con toda la cúpula de Policía Nacional de Madrid en el centro de coordinación y control de la sala del 091 de la Jefatura Superior. Tras el encuentro, ha hecho un llamamiento a la serenidad y tranquilidad. Además se dirigió a, Ángel Garrido: «Apelo al presidente regional a que se ponga a trabajar con taxistas y VTC para regular esta situación que necesita una norma que regule bien la convivencia de estos dos sectores». Le ha pedido «menos consejos» en seguridad y «más trabajo» para conseguir solucionar el conflicto. Y ha apostillado: «Que se ponga a trabajar y que el conflicto no se eternice en el tiempo. Hay que enfrentarse al problema de fondo. En eso tenemos que estar todos, pero especialmente quien tienen la responsabilidad política y en ese están el presidente regional y después su señora alcaldesa».

En la polémica también ha intervenido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Piensa que son el Gobierno central y las comunidades autónomas quienes deberían ofrecer una «respuesta de país», conjunta, al conflicto. «Ojalá pudiéramos dar una respuesta de país» y «el Gobierno central y las comunidades autónomas, en una conferencia sectorial, pudieran dar una respuesta conjunta», ha declarado.

La última negociación entre las asociaciones de taxistas y la Comunidad de Madrid concluyó de madrugada sin acuerdo. Fuentes del Gobierno regional explicaron a Efe que en la reunión, que se inició pasada la medianoche en la sede de la Consejería de Transportes, el Ejecutivo autonómico volvió a ofrecer a los taxistas una reforma exprés de la regulación de los vehículos de transporte colectivo (VTC) que define la precontratación, pero que esta sea aplicada por los ayuntamientos. Sin embargo, según las mismas fuentes, las asociaciones de taxistas reclamaron un acuerdo similar al alcanzado en Cataluña, que sí que blinda que se pueda obligar a contratar con una hora de antelación los VTC.

Según el departamento de Transportes del Gobierno de Ángel Garrido, se ha invitado a los taxistas a que vuelvan a negociar, si así lo deciden, pero, por el momento, no hay fijada una nueva reunión. Los taxistas subrayan que van a continuar en Ifema, donde se celebra Fitur, y que su voluntad es bloquear la feria si no hay una solución al conflicto.

En Cataluña, mientras tanto, el Govern sí ha cedido a las presiones del sector del taxi. «El taxi ha ganado y por lo tanto nosotros no tenemos más remedio que hacer lo que tenemos que hacer», sustuvo ayer el presidente de Unauto VTC Cataluña, Josep Maria Goñi,.Goñi ha adelantado que los VTC prevén abandonar Barcelona cuando el Govern apruebe el decreto ley que regula el sector, que incluye un tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos y que el ejecutivo prevé que entre en vigor el miércoles 30 de enero. «Uber y Cabify cierran en Barcelona», ha sentenciado Goñi, y ha destacado que los casi 4.000 trabajadores de estos servicios en la ciudad irán así al paro, algo que ha lamentado.

El Govern ha anunciado que el martes 29 probará el decreto ley, que incluirá un mínimo de 15 minutos para precontratar el servicio -tiempo que se podrá ampliar con un reglamento del Área Metropolitana de Barcelona-.