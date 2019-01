Carmena descarta a Julio Rodríguez para su lista en Madrid

0

23/01/2019

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha admitido este miércoles que «en principio» no ha pensado en el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, para incluirlo en la lista de Más Madrid con la que concurrirá a las próximas elecciones de mayo.

«En principio no he pensado en él», ha señalado Carmena, en una entrevista en Onda Cero donde ha reconocido que «quizá» no lo ha hecho porque tiene una «excesiva vinculación en unas elecciones que se han producido en una estructura política», en referencia a Podemos.

En este sentido, ha indicado que si ella tiene que dirigir un equipo, «dirige la orquesta», y, por lo tanto, tiene las competencias para decidir quién quiere que la acompañe. «No voy a aceptar a alguien impuesto, no tiene sentido», señaló.

Por su parte, el exdiputado nacional y excandidato de Podemos a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha reconocido que las agudas discrepancias con la dirección del partido sobre su rumbo político ni son nuevas, ni un secreto y comenzaron al inicio del 2016, «con los pactos de Gobierno», cuando Pedro Sánchez intentó convertirse en presidente de Gobierno con el voto de Ciudadanos y Podemos pero este último partido no le apoyó. Errejón ha mostrado su «respeto» a un proyecto que «levantaron de la nada» él y otros compañeros, pero que ahora «corre el riesgo de oxidarse» y por eso apuesta por iniciativas políticas que funcionaron bien tanto en Barcelona como en Madrid capital, y que el quiere extender a la región con la plataforma Más Madrid Comunidad.

Respecto al ofrecimiento de «puertas abiertas» al PSOE que le hizo ayer su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, Errejón le ha respondido de forma similar asegurando que si le gusta la plataforma Más Madrid que participe y se registre. Además, considera que el ofrecimiento de Lastre «no sé en qué lugar deja a su candidato en Madrid», en referencia a Ángel Gabilondo.