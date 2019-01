Ruth Beitia renuncia a ser candidata del PP por Cantabria

El portavoz del PP en Torrelavega deja el partido por la designación de la exatleta como candidata a la Presidencia de Cantabria

La nueva candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, la exatleta Ruth Beitia, ha protagonizado una de las polémicas de la mañana al decir en una entrevista en Onda Cero que «se debe tratar por igual a un animal que está maltratado, a una mujer y a un hombre porque todos somos seres humanos». Tras un aluvión de críticas por su comentario, Beitia ha rectificado asegurando que no ha querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, algo que considera «absurdo», y ha añadido que se ha «expresado mal y se ha entendido algo diferente a lo que quería decir». «Lamento profundamente que los nervios del directo me hayan jugado una mala pasada. Espero que todos nos centremos ahora en lo importante, que es defender los derechos de las mujeres, y no en anécdotas como la de esta mañana», ha respondido Beitia en su cuenta personal de Twitter.

