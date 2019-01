Puigdemont acusa a la Mesa del Parlament de actuar «intempestivamente» y sin consultarle

0

REDACCIÓN 22/01/2019 11:45 h

El expresidente catalán Carles Puigdemont acusa a la Mesa actuar de forma «intempestiva», al margen de los acuerdos del Parlament y sin darle audiencia previa, cuando acordó retirarle el voto delegado, por lo que cree que su decisión es «arbitraria» y le provocó «indefensión». Así lo argumenta Puigdemont en el recurso de amparo, al que ha tenido acceso Efe, que ha presentado ante el Tribunal Constitucional para pedirle que anule la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), y de la Mesa de retirarle el voto delegado el pasado mes de octubre, después de que el Tribunal Supremo lo suspendiera como diputado del Parlament.

La decisión de la Mesa de retirar la posibilidad de delegar el voto a los diputados suspendidos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena desató el pasado mes de octubre una crisis entre ERC y JxCat que provocó que el independentismo perdiera la mayoría en la cámara catalana.

Para Carles Puigdemont, con su acuerdo, la Mesa ignoró una resolución previa del Parlament, «jurídicamente vinculante», que se oponía a la suspensión como diputados de él mismo y del resto de parlamentarios procesados por rebelión, por lo que concluye que la decisión fue «arbitraria, sin base jurídica y sin motivación válida de ningún tipo».

El expresidente de la Generalitat cree además que Torrent y los miembros de la Mesa vulneraron otros principios constitucionales, «como el de la prohibición de indefensión, que obligan a dar audiencia a los diputados afectados antes de adoptar una decisión de gravamen como la suspensión de cualquier de sus derechos parlamentarios».

El recurso de Puigdemont tacha de «intempestiva» la incorporación en el orden del día de una decisión que le ha «privado» de su derecho de voto, con el único «sustento aparente de los servicios jurídicos» de la cámara, que se opusieron a la delegación de voto «de forma apodíctica y sin justificación jurídica de ningún tipo».

La «contradicción» y la «paranoia» de Puigdemont

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha dicho hoy estar «sorprendido» por el recurso de amparo presentado por Puigdemont, algo que ha tildado de «contradicción» y «paranoia». En declaraciones a Ràdio 4, Fernàndez ha ironizado: «Sorprende que (Puigdemont) vaya a reclamar sus derechos constitucionales, de una Constitución que dice que es fascista, ante un TC que dice que es fascista. No sé si él también se ha convertido en fascista y como va al TC y defiende derechos constitucionales ahora ya todos somos fascistas».

Rivera: «Si le dijera lo que pienso, le iba a dar un buen titular»

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha admitido hoy que se queda sin palabras ante las actuaciones del expresidente catalán Carles Puigdemont y que no entiende su «lógica» de recurrir ante un tribunal español cuando es un fugado de la justicia española: «La verdad es que es muy grande». «Ya no sé qué opinar. Si le dijera lo que pienso, le iba a dar un buen titular. No lo digo, porque me caliento», ha respondido Rivera al ser preguntado en un desayuno informativo por el recurso de amparo presentado por Puigdemont ante el Tribunal Constitucional, informa Efe. El líder de C's ha considerado «surrealista» la actitud de Puigdemont y le ha pedido que regrese a España y «dé la cara como sus compañeros», porque «si uno está dispuesto a cometer delitos, deberá estar dispuesto a dar la cara ante los tribunales».