La perforadora logra terminar el pozo paralelo para llegar a donde está Julen

J. v. Lado

«É unha angustia incrible, pensei que quedaba paraplexica e aínda estou con morfina» María Teresa Oanes cayó a una mina en 2013 y pasó horas atrapada Ana García

Esta mujer, que vive en Vimianzo, cayó en una mina en el 2013 y pasó horas atrapada

El caso de Julen le ha hecho revivir a la vimiancesa María Teresa Oanes Miñones el que fue, de largo, el peor momento de su vida, aquella mañana del 13 de abril del 2013, cuando quedó atrapada en un pozo minero abandonado de los montes vecinales de Cures, en Cereixo (Vimianzo). «Claro que me acordei, como non me ía a acordar. Meu pobriño. Eu non entendo diso, non sei o que poden aguantar os corpos, pero non creo que estea vivo», explicaba ayer por la tarde la mujer, que todavía sufre las consecuencias de aquel accidente.

