Íñigo Errejón deja el escaño en el Congreso, pero no abandona Podemos

Madrid 21/01/2019 14:57 h

Íñigo Errejón no ha soportado más las duras presiones procedentes desde la dirección de Podemos y renuncia a su acta de diputado en el Congreso. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa convocada de urgencia en la que lamentó las «peticiones y sugerencias» en público que viene recibiendo en los últimos días por parte de distintos miembros de la ejecutiva, como Pablo Iglesias, Irene Montero o Pablo Echenique.

El ya exdiputado reconoció que nadie se lo había pedido directamente, y que buena parte de su «difícil» decisión responde a «bajar el ruido y reducir los niveles de drama» que se viven en la formación morada desde que anunció su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid liderando la plataforma Ahora Madrid. «Entrego mi acta para centrarme en levantar una mayoría que consiga el cambio», anunció durante su comparecencia.

Lo llevo tatuado en la piel

No obstante, Errejón no se desvinculará del partido que contribuyó a crear. «Yo no podría dejar Podemos ni aunque quisiera. Lo he fundado y lo llevo tatuado en la piel. Sigo siendo militante», defendió. Según advirtió, otra de las cofundadoras que también fue vilipendiada por la dirección, Carolina Bescansa, que celebró su paso al frente, no se integrará en este proyecto junto a la alcaldesa de la capital española, Manuela Carmena.

Errejón aprovechó su comparecencia de este lunes para volver a insistir en que «las fuerzas progresistas como Podemos, IU o Equo» se integren dentro de su candidatura, algo que parece casi totalmente descartado, vista la decisión de Pablo Iglesias de presentar una lista alternativa en la que disfrutará del control absoluto. Pero además de a los partidos, Errejón también realizó un llamamiento a los «muchísimos ciudadanos que habían perdido la esperanza», un claro recado a los desencantados de Podemos.

De cara a volver a movilizar a este electorado, Errejón concluyó su discurso mostrando su agradecimiento a «los cinco millones de personas que nos abrieron la puerta del Congreso, en particular para los 700.000 madrileños» que en verano del 2016 votaron a Podemos. El exsecretario de Estudios y Programas también dio las gracias a todos los diputados y trabajadores de la Cámara Baja. «No vine a estar en política, vine a hacer política. Y eso significa tomar decisiones», reflexionó antes de abandonar la sala de prensa.