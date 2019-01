Arranca la convención en la que el PP redefinirá su ideario

0

«No es un concierto de U2, pero casi», presumía ayer una fuente de la dirección nacional del PP sobre el despliegue de medios audiovisuales con el que contará la convención nacional del partido. Cañones de humo, juegos de luces y hasta una batería sobre el escenario a la espera de ser aporreada por unos músicos que estrenarán una nueva versión del himno del PP, «la envidia de todos los partidos», presume la misma fuente.

El cónclave arranca este viernes a las 17.00 horas con la intervención del titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y no habrá descanso hasta el domingo al mediodía, cuando el presidente del partido, Pablo Casado, baje el telón con su discurso. Entre medias, un total de 110 intervenciones entre candidatos para las autonómicas y municipales de mayo, líderes territoriales y personalidades independientes, como el escritor Mario Vargas Llosa.

A tan solo un par de horas para que Feijoo realice el pistoletazo de salida, tranquilidad absoluta en el pabellón número uno del recinto ferial de Ifema de Madrid, el lugar escogido para el evento. Varios fontaneros del partido, como Juan Carlos Vera, ultiman todo para que no falle ni un solo detalle. En una comitiva liderada por Casado, la mayoría de los pesos pesados se han desplazado hasta Sevilla para arropar a Juanma Moreno Bonilla en su toma de posesión como nuevo presidente de la Junta de Andalucía.

Al líder popular le ha sonreído el calendario, y seis meses después de su conquista del despacho presidencial de Génova 13, podrá ofrecer a las bases su primer trofeo: nada menos que el desalojo de los socialistas tras 36 años ininterrumpidos de gobiernos. A la ciudad hispalense también se desplazaron un importante números de barones (Feijoo entre ellos) y varios miembros de la cúpula del partido, como el secretario general, Teodoro García Egea. No pasó inadvertida la presencia del expresidente del Gobierno y antecesor de Casado en el cargo, Mariano Rajoy. El registrador de la propiedad más popular de España se presentó a orillas del Guadalquivir junto a Soraya Sáenz de Santamaría, que este verano abandonó la primera línea política tras ser derrotada en las primarias por Casado y la inestimable ayuda de los muchos enemigos que se fue labrando dentro del PP a lo largo de los últimos años.

La exvicepresidenta del Gobierno llevaba un tiempo alejada de los focos, pero este viernes reapareció en Sevilla para reivindicar una trocito del pastel andaluz, ya que Moreno Bonilla era uno de sus pupilos predilectos.

Tanto Rajoy como Sáez de Santamaría estarán esta tarde en Madrid. El expresidente gallego participa a las 18.00 de la tarde en un diálogo junto a la presidenta del Congreso y amiga, Ana Pastor. Sáenz de Santamaría no tiene ningún hueco asignado en la completa agenda popular de este fin de semana, y lo previsible es que no realice ninguna declaración a los medios, tal y como sugirió esta mañana en Sevilla: «Yo no hablo de política».

Pablo Casadao pretende que esta convención nacional sirva de punto de partida para rearmar ideológicamente a su formación y fijar una posición política que permita mantener a raya tanto a Vox como a Ciudadanos. Una de las voces a las que más caso ha hecho el presidente popular a lo largo de los seis meses que lleva en el cargo es la de José María Aznar. El PP peleó hasta el final por una foto conjunta entre este, Casado y Rajoy como símbolo de la unidad, pero finalmente la mala relación que mantienen los dos expresidentes ha motivado que cada uno intervenga en días consecutivos y Aznar ofrecerá su discurso el sábado. Sin duda, uno de los más esperados, ya que no diferirá mucho de la línea a seguir en el futuro más inmediato por la nueva directiva.

La convención nacional de este año se celebra en conmemoración del cónclave organizado por Manuel Fraga en 1989 del que nación el PP. Si aquello fue la fundación, Génova pretende que la de este año sea el «reencuentro» de toda la familia popular.

La única mala noticia que amenaza con empañar la fiesta del PP saltó esta mañana sobre la supuesta implicación de su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, en la operación Kitchen. El vicesecretario Javier Maroto pidió calma y llamó a tomar responsabilidades solo sobre hecho probados. Un par de horas antes, la vicesecretaria Andrea Levy, comentó que los que cometieron actos «repugnantes», como los que se deslizan sobre el exdirector general de la Policía, no tienen sitio dentro del partido.

Importante delegación gallega

A pesar de la distancia, la delegación gallega será una de las más numerosas. Con el secretario xeral Miguel Tellado a la cabeza, más de 160 populares cruzarán los Ancares para prestar atención a las palabras de su líder, Alberto Núñez, así como a las intervenciones de los candidatos a las siete ciudades gallegas y de Diego Gago, el presidente de Nuevas Generaciones, que el domingo acompañará en el escenario a Casado para el fin de fiesta.