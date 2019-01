Tres días después, comienzan a excavar dos túneles para llegar al pequeño Julen

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia mercedes lodeiro

redacción / la voz 17/01/2019 05:00 h

La primera señal fue el hallazgo de una bolsa de gusanitos y un vaso que Julen llevaba en la mano el domingo cuando se cayó en un profundo pozo en Totalán (Málaga). Y ahora, pelo del niño. Este miércoles la Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de restos biológicos del pequeño en el agujero en el que se le busca. El pelo fue analizado y el ADN coincide con el de los progenitores y con el de un biberón del que se recogieron muestras. Ante esta evidencia científica, la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha insistido, por su había alguna duda, que el menor Julen lleva tres días -hoy sería el cuarto- en el interior de la excavación donde se trabaja para su rescate. «Los análisis coinciden y confirman que el pequeño está en el pozo», ha dicho tajante la subdelegada.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que se le han realizado pruebas a la tierra húmeda hallada el primer día de la búsqueda en ese tapón detectado a unos 70 metros de la superficie, entre la que «se encontró un poco de pelo», como ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez. «Para algunos será una sorpresa, para mí no», afirmó el padre acerca de los resultados de los análisis, pues él vio caer a su pequeño.

Cambio de actuación

Los responsables del operativo, con la Guardia Civil al frente, primero dieron orden de acometer todas las opciones que se analizaban el lunes para hallar al pequeño. Esto es, succionar el tapón de tierra detectado en el agujero por el que habría caído; construir un pozo paralelo y accesible y conectarlo con el anterior a la altura del tapón; y hacer un túnel perpendicular desde la ladera. Pero este miércoles, los técnicos han descartado la succión del material sólido del interior de la prospección y comenzaron la construcción de dos plataformas para habilitar dos túneles con el fin de acceder a donde se cree que está el menor. Así lo ha comunicado el responsable del Colegio de Ingenieros de Caminos en Málaga, Ángel García, además de explicar que se va a «encamisar» el pozo original, que «está desnudo».

Anoche continuaban los trabajos de construcción de las citadas plataformas, lo que conlleva un importante movimiento de tierra. Después comenzarán a preparar los dos túneles, uno vertical y otro oblicuo. Respecto al tiempo previsto para llegar hasta donde se cree que está el niño, García considera complicado precisarlo porque es un terreno «muy complejo» y las galerías han de ser seguras. Tampoco el portavoz de la Guardia Civil, Bernardo Moltó, quien el martes habló de un plazo de entre 24 y 48 horas para acceder hasta Julen, ha precisado más este miércoles.

Entretanto, los padres del pequeño recibieron ayer el cariño de un centenar de personas, niños, jóvenes y mayores, que caminaron desde Totalán hasta las cercanías del lugar donde desarrollan las tareas de rescate con pancartas en las que se podía leer:«Todos somos Julen».

«Vimos como Julen se caía por el agujero con los brazos hacia arriba»

José Roselló y su mujer Vicky, los padres de Julen, llevan prácticamente desde el domingo sin dormir, resguardados por momentos en un coche junto al pozo que engulló ese día a su pequeño Julen. Y aún así se sienten demasiado lejos de él, asegura José, roto de dolor.

Además de reclamar más medios en la búsqueda desesperada del pequeño, quiere que nadie dude de que su hijo está en el pozo: «Mi hijo está aquí, que nadie lo ponga en duda. Ojalá fuese imposible que esté en el pozo, como he oído. Ojalá fuese yo el que estuviera enterrado ahí abajo, y que él estuviera aquí arriba, con su madre».

En declaraciones al diario Sur, José explica cómo sucedió todo. «Habíamos ido a pasar un día de campo en una parcela del novio de mi prima... Estaban ellos, la hija, que también tiene dos años y medio [la misma edad que Julen], mi mujer, el niño y yo», describe el padre. «Estábamos preparando una paella. Yo estaba echando leña al fuego y mi mujer cogió el teléfono para avisar de que no iba al trabajo. Ella estaba con Julen y me pidió que yo le echara un ojo mientras llamaba. El crío estaba a cuatro o cinco metros. Yo fui a coger un par de troncos y el niño echó a correr», relata José, que tiene 29 años, los mismos que su mujer, a la que conoció el 11 de septiembre del 2001 en la barriada malagueña de El Palo, donde se han criado. «Lo recordamos siempre, cómo olvidarlo. Fue el día del atentado de las Torres Gemelas. Solo éramos unos niños».

José insiste en que oyó llorar al niño. «Mi prima, que estaba más cerca, salió tras él y empezó a gritar ‘¡el niño, el niño!’ temiendo que tropezara». Ella y José vieron cómo el pequeño caía al pozo que el novio de su prima encargó hacer en diciembre para buscar agua en la parcela. «Está destrozada, imagínate. Vio cómo Julen caía de pie por el agujero, con los brazos hacia arriba. Yo llegué justo después. Aparté como pude las piedras y metí el brazo hasta el hombro, apoyando la cabeza contra el suelo, para tratar de alcanzarlo». Tras esa primera reacción instintiva, José asegura que se puso a apartar las piedras para que no cayeran dentro del agujero y pudieran lastimar al menor. «Vimos perfectamente cómo se caía por el agujero. Ella mejor que yo, porque estaba más cerca», sostiene José. Recrimina a quienes dudaron de su palabra, y añade: «Sé que soy un buen padre. He vivido para mis hijos, me he buscado la vida para comprarles sus hobbies, como las equipaciones de fútbol, buena ropita... Es algo que yo no he tenido, por eso quería que ellos vivieran mejor».

La Junta confirma que el pozo se excavó sin solicitar ningún permiso

La Junta de Andalucía no tramitó ningún permiso para excavar el pozo en Totalán en el que desde el pasado domingo se busca a Julen y en ningún departamento del Gobierno autonómico consta que se solicitasen tales permisos. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Empleo, de la que depende la Dirección General de Minas, entidad en la que se tienen que pedir todos los permisos obligatorios para realizar prospecciones en busca de agua.