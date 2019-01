La empresa que hizo el pozo dice que tenía los permisos, que no constan en la Junta

0

16/01/2019

El pozo por el que cayó el pequeño Julen tendría que haber estado sellado y contar con un permiso que no le consta a la Junta de Andalucía. «Hay que investigarlo más a fondo, pero por las coordenadas aportadas y su situación, no nos consta que tenga autorización», señalaron fuentes del Ejecutivo andaluz a Colpisa.

Por su parte, Antonio Sánchez, responsable de la empresa que realizó la excavación del lugar en el que se busca a Julen, asegura que el trabajo se hizo de forma correcta. Sánchez explicó al diario Sur que realizó hace un mes una perforación de sondeo para buscar agua, sin que obtuviera ningún resultado positivo. Tras ello, acabó el operativo, dejando el pozo tapado con una piedra y con unos cinco mil kilos de tierra -pizarra molida- alrededor del orificio. «Lo hice así para que nada se pudiera colar dentro», aseguró.