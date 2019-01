0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia César Casal

15/01/2019 13:19 h

Está muy bien que los diputados gallegos de En Marea sean al fin gallegos. El paso que han dado es importante, pero no han dicho nada que no lo haya publicado La Voz de Galicia hoy mismo en su primera página con información clara, difícil de someter a interpretaciones: 67 euros menos para cada gallego y 93 más para cada catalán. Los diputados populares obviamente ya participaban del lógico motín que propone ahora con razón En Marea. Me da que los próximos días va a ser muy difícil ser diputado socialista y gallego con semejantes presupuestos, por mucho que les traten de dar la vuelta. Non foi sen tempo. Lo que lleva haciendo el BNG con Ana Pontón, defender sin retrucar a galeguidade, ha alcanzado a los congresistas de En Marea y esperemos que la ola de protesta a la discriminación evidente llegue también a las inteligencias de los alcaldes mareantes gallegos. No pueden callarse ante el hecho de que las cuentas son meros cuentos y dejan as nosas cidades a velas vir. En el Congreso, los cinco se posicionaron, aunque el mérito de la coherencia es de Alexandra Fernández. Al poeta lo suponemos entregados a sus versos como entregados están solo a sí mismos y a sus carreras políticas, Tone y Yolanda Díaz. Ángela Rodríguez se suma como podemita a lo Irene Montero, para quejarse de ayudas a la luz, cuando esto es mucho más grave. Es una falta total de solidaridad territorial que esmaga cualquier amago de solidaridad de otro tipo.