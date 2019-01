Feijoo teme que las cuentas las apruebe Puigdemont en Bruselas

0

La Voz de Galicia

13/01/2019 05:00 h

El presidente de la Xunta ha expresado sus dudas sobre los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de Pedro Sánchez llevará al Congreso. Feijoo se mostró preocupado por unas cuentas de las que no se fía, lo que le obligará a estar «moi atento» a su evolución por el hecho de que acaben siendo avaladas en Bruselas, «pero non pola Comisión Europea, senón por Carles Puigdemont». El líder gallego, que hizo estas declaraciones al inicio de un acto del PPdeG en Santiago, aprovechó el tema candente para establecer una comparación entre un Gobierno, el gallego, que tiene las cuentas en vigor desde el 1 de enero, y el de España «que non cumpre coas súas obrigas e xeran incertezas». A Feijoo le parece que si finalmente el proyecto es apoyado por los independentistas «sería malo para os españois, para os cataláns que pensan que o Estado de dereito é a mellor forma de convivencia, e tamén para os galegos, que son aos que represento». Además, criticó la subida de impuestos para las rentas medias y bajas, reiterando su especial inquietud por el impacto que tendrá el incremento de precios en los gasóleos. Ya en un discurso durante un acto con los candidatos a las alcaldías urbanas, Feijoo señaló que Sánchez estaba elaborando unos presupuestos pensados para pagar «facturas a outros partidos».

A la misma hora y en la misma ciudad, Gonzalo Caballero ofreció una versión de las cuentas completamente distinta. Para el secretario general de los socialistas gallegos, son una oportunidad para universalizar la sanidad, subir las pensiones de una forma acorde al nivel de vida e incrementar las nóminas de los empleados públicos. Son, aseguró, unas cuentas que piensan «nos cidadáns, na maioría do país e nas necesidades das familias».