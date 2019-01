Susana Díaz asegura que se quedará como jefa de la oposición

Los socialistas desistieron finalmente de su pretensión de proponer la candidatura de Susana Díaz a la investidura. Aun conscientes de que las cuentas no le salían, el PSOE-A había anunciado la pasada semana que la todavía presidenta en funciones presentaría su candidatura con la intención de condicionar el proceso de investidura en la Cámara autonómica, pero ayer ha dando marcha atrás y en la ronda de contactos de la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha decidido no proponer a su candidata. El cambio evidencia que se trataba de un farol para aumentar la presión en las negociaciones entre PP, C’s y Vox, ya que una vez estas han cristalizado en dos acuerdos que desbloquean la investidura de Moreno Bonilla como presidente, los socialistas han demostrado que no llevaban cartas ni para jugar a la chica. De esta forma, Díaz pasará a liderar la oposición. «Hay un acuerdo firmado de la derecha y la ultraderecha: nos toca el liderazgo de la oposición, que evidentemente lo va a ejercer Susana Díaz», comentó el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez.

Ferraz tiene que aguantarla

Ferraz no acaba de ver con buenos ojos que Díaz ocupe ese nuevo rol y prefería renovar el liderazgo en Andalucía, sin embargo, según los estatutos del partido impulsados por Sánchez, la ejecutiva solo podrá relegarla con una consulta a la militancia en esa federación, algo que por el momento queda descartado.