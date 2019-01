Ruth Beitia se mete en su primer charco al equiparar el maltrato animal con la violencia de género

0

11/01/2019

La nueva candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, la exatleta Ruth Beitia, ha protagonizado una de las polémicas de la mañana al decir en una entrevista en Onda Cero que «se debe tratar por igual a un animal que está maltratado, a una mujer y a un hombre porque todos somos seres humanos». Tras un aluvión de críticas por su comentario, Beitia ha rectificado asegurando que no ha querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, algo que considera «absurdo», y ha añadido que se ha «expresado mal y se ha entendido algo diferente a lo que quería decir». «Lamento profundamente que los nervios del directo me hayan jugado una mala pasada. Espero que todos nos centremos ahora en lo importante, que es defender los derechos de las mujeres, y no en anécdotas como la de esta mañana», ha respondido Beitia en su cuenta personal de Twitter.

Beitia recurrió a esta red social tras las críticas recibidas por el PSOE o el Partido Regionalista de Cantabria y añadió otro tuit: «¿Alguien en su sano juicio puede pensar que pongo en el mismo plano el maltrato animal y el maltrato a las mujeres?».

Cascada de reacciones

Las polémicas declaraciones de Beitia provocaron esta mañana una cascada de reacciones: La alcaldesa de Santander y cabeza de cartel por el PP para revalidar este cargo, Gema Igual, ha afirmado hoy que para ella «no es igual el maltrato de un animal que el de una mujer», informa Efe. «Estoy en contra del maltrato de los animales y en contra del maltrato de las mujeres y de cualquier tipo de maltrato», ha asegurado Igual, que ha subrayado que la violencia de género es una cuestión de la que «debe hablarse con mucha profundidad».

El PSOE también contestó a Beitia a través de Twitter. «Querida Ruth. Equiparar la violencia contra las mujeres y contra los animales, ambas condenables, te coloca cerca de los Trump. Solo os vamos a recordar a los que piensan como tú en las derechas y en la ultraderecha una cifra: 976 mujeres asesinadas desde 2003 por ser mujeres», han indicado los socialistas.

El portavoz del PP en Torrelavega deja el partido por la designación de la exatleta como candidata

La mañana fue agitada para la exatleta, ya que a sus desafortunadas declaraciones radiofónicas hubo que añadir una dimisión. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha anunciado hoy su intención «al 99 por ciento» de dejar sus cargos de diputado regional y de concejal, así como su carné del partido. El motivo es su «profundo malestar y disgusto» con la decisión tomada en Madrid sobre la candidatura autonómica, en la que Génova ha impuesto a Ruth Beitia sobre Sáenz de Buruaga, algo que a su juicio supone un fallo «muy grave» de legitimación democrática.

Calderón ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la que ha empezado informando de su renuncia, si bien después ha precisado que se tomará un «tiempo de reflexión», ya que así se lo ha pedido «con insistencia» esta misma mañana la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, en «una larga conversación», informa Europa Press. Ha indicado que, aunque hay un «99 por ciento» de probabilidades de que abandone sus cargos y el partido, anunciará la decisión definitiva «a principios de febrero».