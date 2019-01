La guerra C's-Vox genera ya tensiones antes de que nazca el Gobierno andaluz

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 11/01/2019

Los recelos entre los dos socios con los que el PP ha acordado la investidura de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía hacen que el nuevo Ejecutivo autonómico se tambalee incluso antes de nacer. No habían transcurrido ni 24 horas desde que trascendió el anuncio de que las negociaciones a dos bandas entre las tres formaciones de la derecha habían cuajado para poner fin a 36 años de Juntas socialistas cuando Ciudadanos y Vox centraban sus energías en cruzarse dardos envenenados, subrayando las muchas diferencias que, dicen, existen entre ellos. Todo un anuncio de las curvas que le aguardan al Gobierno bipartito que nombre Juanma Moreno una vez que sea investido la próxima semana.

En Ciudadanos son conscientes de que no les quedaba otra salida, porque una repetición electoral sería un suicidio, pero lo cierto es que no acaban de encontrarse cómodos con la fórmula. Así se esforzaron en demostrarlo, tanto su presidente, Albert Rivera, como el que será el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quienes aprovechan cualquier intervención en los medios para dejar claro que no tienen nada que ver con la formación de ultraderecha. Rivera se refirió al pacto entre el PP y Vox mediante el que finalmente se ha desbloqueado la investidura como «papel mojado, un acuerdo entre dos grupos parlamentarios que no vincula al Gobierno de Andalucía», comentó en una entrevista en Telecinco. Marín insistió con la misma idea unas horas más tarde a su paso por los micrófonos de la Ser: «A mí no me vincula un acuerdo entre dos grupos parlamentarios, igual que tampoco me vincularía si fuera entre el PSOE y Adelante Andalucía», expuso. Todos y cada uno de los representantes de la formación naranja repiten una y otra vez esta idea como si se tratase de un mantra.

La gran obsesión de Rivera

Con el volantazo a la derecha del PP desde el ascenso de Pablo Casado, la gran obsesión de Rivera es pescar en el electorado de centro desencantado con Pedro Sánchez. De ahí el temor a que se les asocie con Vox, a la que viene menospreciando en público desde la misma noche electoral, rechazando incluso sentarse en la misma mesa. Además de esta fuga de votos, a Rivera también le incomoda lo que puedan pensar sus socios europeos, como Macron, al que siempre ha tenido como espejo en el que mirarse.

Las declaraciones en tromba de los dirigentes de Ciudadanos marcando distancias respecto a Vox pronto encontraron respuesta en la formación de Santiago Abascal. Su secretario general, Javier Ortega Smith, advirtió a Rivera de que sus «maniobras» para desmerecer su acuerdo con el PP fracasarán, y le recomendó que si es incapaz de entender que «habrá cambio» en Andalucía «deje pasar a quienes están dispuestos a hacerlo».

Las tiranteces entre C’s y Vox afloraron respecto de la creación de una Consejería de Familia, una de las carteras autonómicas que reclaman los ultraderechistas como símbolo del nuevo bipartito y que Ciudadanos pretende integrar dentro de Igualdad, cartera que aspira a manejar.

Pablo Casado saca pecho

Mientras tanto, en el PP continúan sacando pecho de su talante negociador. Pablo Casado presumió en Cantabria, en donde presentó a la atleta Ruth Beitia como candidata al Gobierno cántabro en las elecciones de mayo, de haber alcanzado un «acuerdo histórico» en Andalucía: «El PP demostró que es el único partido que está en el centro y puede pactar a la derecha y a la izquierda», dijo. El dirigente popular señaló que la fórmula andaluza es «el preámbulo de lo que va a pasar en España», comentó, presentando sus aspiraciones a pisar la moqueta de la Moncloa.

Uno de los grandes artífices de este acuerdo fue Teodoro García Egea, que este jueves mostró su plena confianza en repetir el acuerdo a nivel nacional. El secretario general del PP agradeció la «lealtad» de sus socios de investidura y trató de acallar las voces de alarma sobre la amenaza de la ultraderecha: «Prefiero sentarme con Vox que con el señor Rufián o Torra», defendió.