Abascal lamenta que muchos hombres vayan al calabozo por una «simple» denuncia: «Es una práctica en los divorcios»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

REDACCIÓN 11/01/2019 13:07 h

«Muchos hombres están padeciendo el calabozo por una simple denuncia que les lleva todo el fin de semana porque no hay ningún juez que les tome declaración. Y eso se ha convertido en una práctica en los procesos de divorcio». El líder de Vox, Santiago Abascal, insistió ayer en una entrevista televisiva en que las denuncias falsas sobre violencia machista son más altas de lo que reflejas las estadísticas oficiales. Abascal dijo que los datos que maneja, que no aportó, no coinciden con las cifras de la Fiscalía General de Estado que sitúa en un 0.01 % las denuncias falsas presentadas en este ámbito. «Habrá muchas mujeres que han denunciado a un hombre y no han podido probarlo. Pero también está el otro caso», insistió.

En este sentido, ha negado tener «poca sensibilidad» con las víctimas de violencia machista y ha defendido que su objetivo es «defender a todas las víctimas de cualquier tipo de violencia», para lo que su formación reclama la aprobación de una ley de violencia de familiar y la derogación de la ley de violencia de género.