La fuga de Puigdemont a Bélgica será larga, vaticina su abogado

REDACCIÓN 10/01/2019 17:06 h

El abogado de Carles Puigdemont augura que la fuga del expresidente de la Generalitat será larga y por ello recomienda al líder independentista huido en Bélgica que «aprenda el flamenco», la lengua de la zona de Flandes donde está afincado. Jaume Alonso-Cuevillas ha reiterado hoy en el Congreso de los Diputados que no tiene ninguna confianza en la Justicia española en la causa que está a punto de ser juzgada en el Tribunal Supremo por el desafío secesionista, ni tampoco en el indulto que puedan conseguir los acusados si son condenados.

Preguntado por si ha recomendado al expresidente catalán que vuelva a España para ser juzgado por el delito de rebelión ante la posibilidad de que posteriormente pueda ser indultado, el letrado ha insistido en que no tiene «ninguna confianza ni en el sistema judicial español, ni en el indulto en este asunto».

Informe de más de 100 páginas

Alonso-Cuevillas ha dudado de la «transparencia» con la que se ha llevado a cabo la instrucción de todos los hechos relacionados con el proceso independentista en Cataluña y ha recordado que su equipo está realizando un informe, del que ya tienen redactadas «100 páginas», sobre si el Supremo han respetado las normas de reparto de las causas para que el juez Pablo Llarena fuese el instructor de la misma, algo que previsiblemente las defensas de los 13 acusados podrán exponer en la fase inicial del juicio para intentar anular el procedimiento.

En este sentido, ha explicado que aunque las normas de reparto del alto tribunal están publicadas no hay «transparencia» porque es «complejísima» y no existe ningún portal que muestre con «claridad» si se han cumplido. «Llevamos varias semanas trabajando y tenemos sospechas fundadas de que no se siguió el orden de designación del magistrado instructor», ha dicho al tiempo que ha recalcado que en Cataluña hay una denuncia por este mismo aspecto relacionado con la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sobre los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Con todo ello, el abogado de Puigdemont ha vuelto a decir que todos los encausados por el proceso soberanista deben ser absueltos de los delitos por los que se les acusa porque «no hay rebelión, no hay sedición ni malversación». «Lo han dicho la mayoría de catedráticos de Derecho penal de España, de todas las tendencias políticas, de todos los rincones de la geografía española», además de los tribunales europeos que rechazaron la extradición de los investigados huidos, ha recordado.