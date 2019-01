El PP traslada a Vox la presión del relevo andaluz para neutralizar sus exigencias

0

madrid / colpisaRedacción / la voz 08/01/2019 05:00 h

La reunión entre los secretarios generales de PP y Vox será hoy en Madrid y los populares aspiran a no enredarse más con las exigencias del partido de Santiago Abascal. Desde la calle Génova, se intentó ayer, de hecho, reencauzar las negociaciones para hacer posible el relevo en la Junta de Andalucía sin que la formación se vea arrastrada por las demandas, algunas difícilmente asumibles, de la extrema derecha en asuntos de calado nacional. Los conservadores intentaron trasladar toda la presión a su socio potencial: o permite el cambio o será el responsable de la continuidad del PSOE en el Gobierno andaluz. «La única esperanza de Susana Díaz -resumió su número dos, Teodoro García Egea- se llama Vox».

Puede que la del PP con su competidor en la derecha sea una de las relaciones más difíciles de administrar tras la crisis del bipartidismo. Y, si algo ha quedado claro en las conservaciones para la investidura de Juanma Moreno en Andalucía, es que será la dirección nacional del partido la que gestione el trato con los de Abascal.

Hoy va a ser García Egea quien se reúna con su homólogo, Javier Ortega Smith, para desbloquear la elección del presidente andaluz y fuentes populares muestran sus reticencias a que en ese encuentro se aborden asuntos como la reforma de la ley de violencia de género, una de las pretensiones de Vox. «No se hablará de eso -apuntan- , de Andalucía, lo que quieran».

En todo caso, en público el PP ha seguido lanzando en las últimas horas mensajes encaminados a atraer a su posible aliado. El secretario general de los populares, en entrevistas en Telecinco y A3, defendió ayer como «más lógico» que el debate sobre la normativa de género o sobre si hay que dar mayor cobertura a hombres, niños o ancianos que sufren agresiones en su entorno familiar se aborde «sosegadamente» en el Congreso. Lo que, en otras palabras, significa que no descarta una modificación legal. «Yo digo que todas las leyes se pueden mejorar y, por tanto, no estoy en contra, sino a favor de proteger todo aquello que no esté protegido adecuadamente por la ley y de perseguir denuncias que, en ocasiones, pudieran ser no adecuadas a los hechos», le concedió a Vox. «Esto no va de mujeres contra hombres o de hombres contra mujeres -añadió- sino de agresores contra víctimas».

Pacto blindado

Fuentes del PP, que no pertenecen a la cúpula, confían en que este viraje se deba al calor de la negociación, pero hay quienes en el partido se llevan las manos a la cabeza por que el equipo de Pablo Casado haya aceptado el marco de debate sobre la violencia de género que plantea Vox. Creen que se corre el riesgo de desdibujar la realidad que sufren las mujeres y piden marcar distancias.

Al menos en lo que concierne a Andalucía, las conversaciones con Vox no parece que puedan propiciar cambios en el acuerdo de gobierno que PP y Ciudadanos han firmado, tanto en materia de violencia machista como en los demás apartados. El partido de Albert Rivera, que ha aprovechado el acercamiento de los populares a Abascal para resituarse en el centro, reiteró que no admitirá que se altere «ni una coma» del documento. Pero para poder gobernar, necesitan en el Parlamento autonómico el beneplácito de Vox.

Una semana decisiva para la elección de Juanma Moreno como presidente

El PP se reúne hoy con Vox en lo que se supone que será el último paso para asegurarse que Juanma Moreno sea el próximo presidente de Andalucía, el primero no socialista. Si todo sale según lo previsto, arrancará el calendario para la investidura.

miércoles, 9

Primeros contactos. La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, de Ciudadanos, mantendrá los primeros contactos con los portavoces de los cinco grupos parlamentarios para ir delimitando los apoyos que tendrán los eventuales candidatos, que serán en principio el popular Juanma Moreno y la socialista Susana Díaz, que ya ha anunciado que se presentará a la investidura al ser la cabeza de lista de la candidatura más votada, aunque si prospera el apoyo de Vox a la candidatura pactada por PP y Ciudadanos, esta será la que tenga mayor respaldo parlamentario.

jueves, 10

Ronda de consultas. Tras los contactos informales, la presidenta del Parlamento andaluza realizará la preceptiva ronda de consultas oficiales con los portavoces de los grupos. Comenzará a las 10 de la mañana del jueves con los socialistas, seguirá a las 11 con el grupo del PP y al mediodía, con el de Ciudadanos. Por la tarde, se reunirá con el de Adelante Andalucía (16 horas) y con el de Vox (17).

viernes, 11

Candidato. Marta Bosquet ha convocado una reunión de la Mesa del Parlamento para las 11 horas del viernes. Lo previsto es que en ella comunique oficialmente el candidato a presidente de la Junta. Si todo sigue el plan previsto por PP y Ciudadanos, y para entonces se han asegurado el apoyo de Vox, propondrá a Juanma Moreno y convocará el pleno de investidura. En el supuesto de que no esté garantizado el respaldo de Vox, Bosquet optará por proponer a Susana Díaz, aunque la socialista en ningún caso será elegida, porque no tiene los apoyos parlamentarios suficientes. Bosquet no podrá demorar la propuesta de candidato, ya que el artículo 138.1 del reglamento de la Cámara le obliga a hacerlo en el plazo de quince días desde la constitución del Parlamento, lo que ocurrió el pasado 27 de diciembre.

¿miércoles, 16?

Pleno de investidura. Aunque no está obligada a una fecha concreta, todo hace indicar que Bosquet convocará el primer pleno de investidura para el miércoles, 16. El candidato o candidata expondrá su programa de gobierno. Al día siguiente, se someterá al debate parlamentario y, posteriormente, a la hora previamente fijada por la presidenta de la Cámara, se procederá a la votación. Para la investidura, se necesita la mayoría absoluta de los votos. De no conseguirse, se repetirá la votación 48 horas después, y en ella bastaría la mayoría simple (más síes que noes).

¿16 de marzo?

Nuevas elecciones. En el caso de que fracasara el intento de investidura, la presidenta del Parlamento podrá proponer nuevos candidatos. En el supuesto de que dos meses después de la primera votación ningún candidato hubiera obtenido la investidura, el Parlamento quedaría automáticamente disuelto y se convocarían nuevas elecciones, como sucedió en España en el 2016, cuando hubo una nueva convocatoria de elecciones generales en el mes de junio.